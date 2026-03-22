El turbulento presente del Sevilla en el fútbol europeo está a punto de cobrar a su primera gran víctima en el banquillo, desatando un verdadero terremoto para los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Tras la dolorosa caída ante el Valencia que colmó la paciencia de la directiva andaluza, los principales medios de España aseguran que las horas de Matías Almeyda al mando del equipo están totalmente contadas y su despido se oficializará a la brevedad.

¿Por qué Matías Almeyda será despedido del Sevilla en España?

La aventura del “Pelado” en el fútbol español llegó a un punto de no retorno. Según detalló la Cadena Cope, la suerte del estratega argentino está echada: “Matías Almeyda ya sabe que no va a continuar y que el club ya tiene el acuerdo con su sustituto “casi cerrado””, filtraron, adelantando que el despido se oficializaría durante la jornada de este lunes.

Por su parte, El Desmarque explicó que la dirigencia busca darle “un relevo para insuflar aire fresco al equipo” aprovechando el parón de la liga, pensando en el trascendental choque que se les viene en el horizonte ante el Real Oviedo.

¿Cómo afecta la salida de Almeyda a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla?

La inminente caída de Almeyda genera un daño colateral tremendo para los chilenos, quienes además están siendo apuntados por los medios hispanos debido a su bajo rendimiento en medio de este complejo momento del club.

Tanto el “Niño Maravilla” como el excapitán de Colo Colo deberán remar contra la corriente. Con la llegada de un nuevo estratega, los seleccionados nacionales pierden el terreno ganado y tendrán que revalidar sus credenciales desde el primer entrenamiento para no desaparecer de las citaciones en una de las ligas más exigentes del mundo.

🚨🇦🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Sevilla set to DISMISS manager Matías Almeyda! 👋❌



Tomorrow, everything is expected to be finalised regarding the departure. The La Liga club are also in conversation with several coaches, reports @GonzaloTortosa. pic.twitter.com/zlRyeeoRRP — EuroFoot (@eurofootcom) March 22, 2026

¿Quién será el nuevo entrenador del Sevilla tras la salida de Almeyda?

El único gran tope que ha retrasado el anuncio oficial es el dinero. El diario Marca dio por cerrada la etapa del ex DT de River Plate y Chivas, pero recordó un detalle vital: Almeyda firmó por tres años, y la delicada situación económica del elenco andaluz complica el pago de su jugoso finiquito y la contratación de un “recambio de garantías”.

Sin embargo, la danza de nombres ya comenzó. En la misma publicación, Radio MARCA Sevilla adelantó que el gran favorito para tomar el fierro caliente es Luis García Plaza, aunque en los pasillos del Sánchez-Pizjuán también suenan con fuerza Manolo Jiménez y Diego Martínez.

En resumen