El Alexis Sánchez tocó fondo en el Ramón Sánchez Pizjuán y se rompió su relación con los hinchas de Sevilla. El Tocopillano fue el principal apuntado por la prensa española tras la derrota del Sevilla 0-2 ante Valencia este sábado por la Fecha 29, con un primer tiempo desastroso que terminó con el chileno entre pifias de su propia hinchada y siendo reemplazado por Isaac Romero al inicio del complemento. El error del Tocopillano en la jugada del primer gol de Hugo Duro fue el detonante de todo.

El Sevilla queda en el 15° lugar de La Liga a solo tres puntos del descenso, con el fantasma de la Segunda División ya instalado en Nervión. Para Alexis, no es la primera vez que la prensa sevillana lo destroza: ya en la derrota 5-2 ante Barcelona y en el empate ante el Alavés también fue el más criticado del equipo. Pero lo de este domingo fue diferente.

La prensa española criticó duramente a Alexis Sánchez

Los medios andaluces no tuvieron piedad y lo calificaron con nota 1, la más baja posible:

Estadio Deportivo : “Ha vuelto a demostrar —ya va por la enésima prueba de ello— que no puede ser jugador de un equipo de Primera División . Desastroso, una vez más”



: “Ha vuelto a demostrar —ya va por la enésima prueba de ello— que . Desastroso, una vez más” El Desmarque : “Inexplicable pérdida en el gol de Hugo Duro. La gente ya se ha cansado de él. Cambiado en el descanso y silbado “



: “Inexplicable pérdida en el gol de Hugo Duro. La gente ya se ha cansado de él. “ El Diario de Sevilla: “Una pérdida increíble para un futbolista de su edad. No sólo fue el primer error, también su incapacidad manifiesta para hacer una falta táctica“



¿En qué posición está el Sevilla tras la derrota ante Valencia?

Con esta caída, el Sevilla quedó 15° en La Liga con 33 puntos, a solo tres unidades de Real Mallorca, que actualmente ocupa el último puesto de descenso. La situación es crítica: el equipo de Matías Almeyda ha ganado apenas tres de sus últimos diez partidos y el calendario no da respiro.

Gabriel Suazo también tuvo una pésima actuación y fue señalado como responsable del segundo gol valencianista, según Estadio Deportivo.

En resumen