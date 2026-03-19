Tanto Sevilla como Valencia buscarán volver a la senda del triunfo en la máxima categoría del fútbol español cuando continúen sus respectivas campañas con un enfrentamiento en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado, a partir de las 17 horas de Chile.

El conjunto local ocupa actualmente el puesto 15 en la tabla de LaLiga, a un punto de su rival de turno, que es 14°, lo que demuestra la importancia de este partido del fin de semana en el que verán acción Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 29 Sevilla Sin Comenzar Estadio R. Sanchez Pizjuan – Seville Valencia

Previa del partido Sevilla vs Valencia

Sevilla registra ocho victorias, siete empates y 13 derrotas en sus 28 encuentros de liga esta temporada, con 31 puntos que lo ubican en la posición 15 de la tabla, cinco unidades por encima de la zona de descenso cuando restan 10 partidos para el final del campeonato.

El equipo de Matías Almeyda llega a este compromiso tras una derrota por 5-2 ante Barcelona, que significó su primera caída desde comienzos de febrero. Sevilla todavía tiene trabajo por hacer para mantenerse fuera de la zona de descenso, pero su rendimiento como local ha sido decepcionante esta temporada, sumando apenas 16 puntos en 14 partidos, lo que representa el tercer peor registro de la categoría.

Los Nervionenses han empatado tres de sus últimos cuatro partidos de liga ante Valencia y no han logrado vencer a Los Che desde el triunfo por 2-0 en Mestalla en abril de 2023. Desde septiembre de 2021 que Sevilla no vence a Valencia como local, pero un triunfo este sábado significaría un gran impulso en sus aspiraciones de permanencia.

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Valencia afrontará este partido tras caer por 1-0 ante Real Oviedo, aunque Los Che han logrado ganar tres de sus últimos cinco encuentros en la máxima categoría del fútbol español. El equipo de Carlos Corberán suma 32 puntos en 28 partidos de liga esta temporada, lo que lo deja en el puesto 14 de la tabla, seis unidades por encima de la zona de descenso.

Valencia no está en un peligro inmediato de caer a los puestos de descenso, pero su trabajo aún no está terminado, ya que la amenaza sigue presente. Los Che solo han conseguido ganar dos de sus 14 partidos como visitante esta temporada, sumando apenas nueve puntos en el proceso.

Valencia lidera el historial entre ambos equipos, habiendo ganado 88 de sus 199 enfrentamientos previos, mientras que ha sufrido 74 derrotas.

Rendimiento en LaLiga de Sevilla:

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Rendimiento en LaLiga de Valencia:

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Noticias de los equipos

Sevilla sigue sin contar con Kike Salas, Marcao y Peque Fernández debido a problemas físicos, pero el equipo local se encuentra en buen estado en el resto de sus líneas.

Habrá cambios respecto al equipo que comenzó ante Barcelona en el último partido, con el regreso de Rubén Vargas, quien probablemente será titular, mientras que Chidera Ejuke y César Azpilicueta también podrían arrancar desde el inicio. Isaac Romero y Neal Maupay son opciones en el último tercio de la cancha, pero Akor Adams tiene muchas opciones de mantenerse como referente en ataque.

En cuanto a Valencia, Thierry Correia se perderá el partido por suspensión, tras haber recibido una tarjeta amarilla que le implica sanción en el duelo ante Real Oviedo. Por su parte, José Copete, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y Julen Agirrezabala están fuera por lesión.

El entrenador Corberán realizará cambios respecto al equipo que inició ante Real Oviedo, con Hugo Duro, Jesús Vázquez, Luis Rioja y Lucas Beltrán como posibles ingresos al once inicial.

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Posibles formaciones Sevilla vs Valencia

Probable XI del Sevilla vs Valencia:

Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Suazo; Agoume, Sow; Vargas, Ejuke, Oso; Adams

Probable XI de Valencia vs Sevilla:

Dimitrievski; Vazquez, Nunez, Comert, Gaya; Guerra, Rodriguez; Rioja, Ugrinic, Beltran; Duro

Pronóstico Sevilla vs Valencia de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Sevilla 1-1 Valencia

Sevilla ha tenido dificultades jugando como local esta temporada, mientras que Valencia ha sufrido mucho en sus partidos como visitante, por lo que es complicado inclinarse con confianza por alguno de los dos equipos. Por ello, nos inclinamos por un empate con pocos goles en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.