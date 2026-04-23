El diretor técnico de Sevilla, Luis García Plaza, no se guardó nada y criticó con todo la actuación de Alexis Sánchez (algo que también hizo la prensa española) y sus compañeros en la derrota por 2-0 contra Levante, que dejan al elenco andaluz apenas un punto por sobre la zona de descenso, situación crítica a solo seis partidos de que termine La Liga española.

García lamentó el “miedo” del plantel sevillano y los aleonó para que en las fechas que restan saquen todo su potencial, debido a que la batalla todavía no está perdida y pueden dar un último esfuerzo para salvarse de bajar a Segunda División.

Dura crítica del DT de Sevilla a Alexis Sánchez y sus compañeros: los acusa de “miedo”

En conferencia de prensa después de la caída de Sevilla contra Levante, Luis García disparó: “Les he dicho en el descanso que no les conozco. No llevo mucho con ellos, pero eran futbolistas con mucho miedo a jugar, a quitarse el balón del medio. No estoy diciendo nada que no les han dicho ellos, y además lo saben”.

“Nos ha faltado brillantez, pero no podemos competir así en Primera División… Les he puesto seis jugadas en las que el Levante saca rápido. Lo habíamos trabajado, lo hemos visto, lo hemos hablado… Pero ha habido sorpresa y ha llegado el gol”, añadió con bastante molestia.

“Este club es muy grande, pero ahora somos un equipo que va a luchar por no descender. Tenemos el peso de ser un equipo grande jugando por no descender”, continuó.

Finalmente, expresó: “No podemos permitirnos regalar una primera parte ni tampoco un gol. Les he dicho que son futbolistas y que tienen que querer el balón. Nos falta acierto. Es lo peor que hemos hecho desde que estoy aquí”.

Luis García Plaza, entrenador del Sevilla:



"Es lo peor que hemos hecho aquí. Les he dicho que no los conozco".



"Futbolistas con ganas de quitarse el balón del medio, con miedo a jugar. Les he dicho que no lo entiendo. Sois futbolistas y tenéis que jugar a la pelota". pic.twitter.com/ItoBiLV04W — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 23, 2026

¿Qué pasó con Gabriel Suazo en Sevilla?

Gabriel Suazo no fue vícima de las críticas de Luis García en esta jornada, dado que no vio minutos en la derrota de Sevilla. No obstante, igual es una mala noticia, porque el formadoen Colo Colo perdió el piso en la valoración del DT.

Suazo se mantuvo todo el partido en la banca de suplentes y es su primer duelo en esa condición, pero hace tres que perdió la titularidad. De hecho, en el anterior contra Atlético de Madrid jugó apenas un minuto.