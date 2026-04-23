Alexis Sánchez fue nuevamente destrozado por la prensa española tras la derrota de Sevilla por 2-0 contra Levante, que mantiene al elenco andaluz a un punto del descenso, cuando le restan solo seis partidos en La Liga española.

Los medios de la ciudad espran mucho más del bicampeón de América con La Roja, justamente debido a su gran palmarés e importancia en el fútbol europeo en las últimas dos décadas, por lo que ada mala actuación es criticada con dureza.

Uno que se salvó de esto fue Gabriel Suazo porque no jugó este compromiso, aunque esto es otra mala noticia, ya que perdió consideración del entrenador Luis García Plaza, quien llegó de forma muy dura a tomar decisiones al plantel.

¿Qué dijo la prensa española contra Alexis Sánchez en Sevilla?

El Diario de Sevilla utilizó una ironía para cuestionar con rudeza a Alexis Sánchez, con la ofensiva pregunta: “¿Tocó alguna pelota?… Si el cambio ofensivo es el chileno y ni siquiera toca una pelota, aunque sea sin querer, el problema del Sevilla se resume en eso. La confección de la plantilla es el problema de base”.

Por su parte, Estadio Deportivo aseguró: “Apareció en muchas zonas diferentes, siendo más veces mediocentro y mediapunta que acompañante arriba de Akor Adams… Tiró de oficio y trató de animar a sus compañeros, si bien, futbolísticamente hablando, nada reseñable”.

DT de Sevilla criticó con todo a sus jugadores tras la derrota contra Levante

Uno que se tomó con mucha rabia la derrota fue el entrenador Luis García Plaza, quien criticó a sus jugadores en conferencia de prensa: “No podemos permitirnos regalar una primera parte ni tampoco un gol. Les he dicho que son futbolistas y que tienen que querer el balón. Nos falta acierto. Es lo peor que hemos hecho desde que estoy aquí”.

“Les he dicho en el descanso que no les conozco. No llevo mucho con ellos, pero eran futbolistas con mucho miedo a jugar, a quitarse el balón del medio. No estoy diciendo nada que no les han dicho ellos, y además lo saben”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sánchez y Sevilla?

El próximo duelo de Sevilla de Alexis Sánchezy Gabriel Suazo será ante el siempre exigente Osasuna, de visita en el estadio El Sadar de Pamplona, el domingo 26 de abril a las 12:30 horas

Este compromiso será vital, ya que una derrota o un empate lo puede meter en zona de descenso directo, por lo que debe ir con todo en busca de la victoria en esa cancha difícil.

Para ver este compromiso debes ingresar a la señal de TV cable de ESPN o la plataforma de pago de streaming de Disney +.