Sevilla FC de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Atlético de Madrid este sábado 11 de abril en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 31 de LaLiga 2025-2026. Los Colchoneros, firmes en el 4° lugar, visitan el Sánchez-Pizjuán buscando recuperarse tras su derrota 1-2 ante Barcelona, mientras que un Sevilla en zona de descenso necesita urgente sumar puntos en casa. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde Sevilla.

Sevilla vs Atlético Madrid, minuto a minuto

Las claves del Sevilla vs Atlético de Madrid

Sevilla FC atraviesa una de las temporadas más difíciles de su historia reciente: con apenas 31 puntos en 30 partidos (8 victorias, 7 empates, 15 derrotas) ocupa el 17° lugar, a tan solo 2 puntos de la zona de descenso. La racha de los Nervionenses es alarmante: EEPPP en sus últimos cinco partidos, con 50 goles en contra que lo convierten en la décima peor defensa de la competición. Atlético de Madrid, en cambio, viaja a Sevilla instalado en el 4° lugar con 57 puntos (17 victorias, 6 empates, 7 derrotas) y con el objetivo de asegurar la clasificación directa a la próxima Champions League, ya que la distancia de 12 puntos sobre el Betis en quinta posición los deja prácticamente sellados en zona europea.

La previa de Sevilla vs Atlético de Madrid

Sevilla FC juega este partido como si fuera una final de descenso. El técnico García Pimienta necesita activar al Sánchez-Pizjuán como el fortín que históricamente ha sido para los sevillistas, ya que en casa los resultados han sido más positivos que de visitante. La dupla atacante formada por Lucien Agoumé en el mediocampo y los destellos de Isaac Romero en ataque será la principal esperanza para inquietar a una de las defensas más sólidas de LaLiga, que solo ha encajado 30 goles en 30 jornadas.t13+1

Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone llega golpeado anímicamente tras la derrota 1-2 ante el Barcelona, pero con la confianza de saber que el 4° lugar está prácticamente sellado. El Cholo recupera a varios efectivos para este desplazamiento a Sevilla y el sistema defensivo colchonero, con José María Giménez y Robin Le Normand como pilares, será clave para controlar un duelo que puede tener muchos matices tácticos. La velocidad de Antoine Griezmann y Julián Álvarez para el contragolpe será el arma más letal del Atlético en el estadio andaluz.

Formaciones de Sevilla vs Atlético de Madrid

Probable formación de Sevilla FC

Orjan Nyland; Jesús Navas, Kike Salas, Loïc Badé, Marcos Acuña; Óliver Torres, Djibril Sow, Lucien Agoumé; Dodi Lukebakio, Isaac Romero y Juanlu Sánchez.



Probable formación de Atlético de Madrid

Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Robin Le Normand, Reinildo Mandava; Koke, Rodrigo De Paul, Marcos Llorente; Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Alexander Sørloth.

¿A qué hora juega Sevilla vs Atlético de Madrid por LaLiga 2025-26?

El partido se disputará el sábado 11 de abril de 2026 a las 15:00 en Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla.

¿Dónde ver Sevilla vs Atlético de Madrid en vivo?

El duelo se transmite vía ESPN y Disney+ Premium para todo Chile y Sudamérica.

Así marchan Sevilla y Atlético de Madrid en LaLiga 2025-26