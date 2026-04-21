Levante, comprometido con el descenso, buscará mantener viva su esperanza de permanencia cuando reciba al Sevilla de Alexis Sánchez este jueves en el Ciutat de Valencia.

Ambos equipos están en la parte baja de la tabla, y con la temporada entrando en su recta final, el margen de error es mínimo en la lucha por evitar caer a LaLiga2.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 33 Levante Sin Comenzar Estadio Ciudad de Valencia – Valencia Sevilla

Previa del partido Levante vs Sevilla

Levante llega mostrando señales positivas en el cierre de temporada, tras sumar tres triunfos en sus últimos seis partidos de La Liga, lo que mantiene viva la ilusión de salvar la categoría.

Su victoria más reciente fue ajustada: un 1-0 ante Getafe gracias a un gol de Carlos Espi en el minuto 83, reflejando el carácter competitivo que Luis Castro ha logrado instalar en el equipo.

Los ajustes tácticos del técnico han mejorado el orden y el compromiso defensivo, aspectos que habían sido un problema durante gran parte de la temporada.

El balance general de siete triunfos, ocho empates y 16 derrotas evidencia lo difícil que ha sido el retorno a Primera División tras su ascenso como campeón de Segunda, aunque el repunte llega en el momento justo.

En casa, Levante ha ganado solo cuatro de 16 partidos, con cinco empates y siete derrotas, registrando el segundo peor rendimiento como local en La Liga (17 puntos en 16 encuentros).

Actualmente es 19° con 29 puntos, a seis unidades del Valencia (14°), una diferencia que aún es alcanzable, pero que obliga a sumar con urgencia.

El antecedente reciente puede darle confianza: en enero, Levante goleó 3-0 a Sevilla, cortando una racha de nueve partidos sin vencerlo.

Pronóstico Levante vs Sevilla / © Imago

Sevilla, por su parte, también atraviesa una temporada irregular y peligrosa. Es 16° con 34 puntos y aún no asegura su permanencia.

El equipo de Luis García Plaza venía de tres derrotas consecutivas ante Barcelona, Valencia y Real Oviedo, pero logró reaccionar con un triunfo 2-1 ante Atlético de Madrid.

Ese resultado significó un impulso anímico importante, aunque su rendimiento como visitante sigue siendo preocupante: solo cuatro triunfos en 15 partidos fuera de casa, con ocho derrotas.

El duelo tiene características de “final”: una victoria de Levante metería aún más presión sobre Sevilla, mientras que un triunfo visitante dejaría al local al borde del descenso.

Rendimiento en LaLiga

Levante:

✅ 🤝 🤝 ❌ 🤝 ✅

Sevilla:

🤝 🤝 ❌ ❌ ❌ ✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Levante vs Sevilla / © Imago

Levante no contará con Roger Brugué, que sigue siendo duda por lesión ligamentaria, mientras que Unai Elgezabal continúa fuera por problemas musculares.

Carlos Espi, de 20 años, ha sido una de las figuras del equipo con 10 goles en 20 partidos y seguirá como titular tras marcar el gol del triunfo ante Getafe.

Pablo Martínez y Ugo Raghouber pelean por un lugar en el mediocampo, mientras que Kareem Tunde apunta a ser titular por la banda derecha.

Iván Romero liderará el ataque, con cinco goles en 27 partidos esta temporada.

En Sevilla, Marcao y César Azpilicueta están descartados por lesión.

Lucien Agoumé regresó tras suspensión y se mantendrá en el mediocampo junto a Nemanja Gudelj y Manu Bueno.

Posibles formaciones Levante vs Sevilla

Levante:

Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sanchez; Tunde, Martinez; Raghouber, Olasagasti; Espi, Romero

Sevilla:

Vlachodimos; Oso, Salas, Castrin, Sánchez; Bueno, Gudelj, Agoume, Vargas; Adams, Romero

Pronóstico Levante vs Sevilla

Nuestro pronóstico: Levante 1-1 Sevilla

El buen momento reciente de Levante y el apoyo de su gente lo convierten en un rival peligroso.

Sin embargo, Sevilla viene de un triunfo importante ante Atlético y buscará sostener ese impulso, por lo que un empate aparece como el resultado más probable en un duelo tenso y muy disputado.

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