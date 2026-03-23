El Sevilla tomó una decisión drástica: despidió a Matías Almeyda luego de la derrota 2-0 ante Valencia, un resultado que terminó por agotar la paciencia de la dirigencia. La salida golpea directamente al camarín donde están Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, en medio de una campaña que tiene al equipo al borde de la zona de descenso en La Liga.

El club oficializó la medida durante este lunes, cerrando un ciclo marcado por la irregularidad. En números, el panorama es claro: solo dos triunfos en lo que va de 2026, sumados a cinco empates y cinco derrotas. Un rendimiento que dejó al equipo en el puesto 16 con 31 puntos, apenas tres unidades por sobre el descenso.

¿Por qué Sevilla decidió despedir a Matías Almeyda?

La caída ante Valencia fue la gota que rebalsó el vaso. No solo por el resultado, sino por la forma, ya que el equipo volvió a mostrar fragilidad defensiva y poca respuesta ofensiva, dos problemas que se repitieron durante toda la temporada.

La dirigencia ya venía evaluando el proceso hace semanas, pero optó por darle margen. Sin embargo, la seguidilla de partidos sin ganar y la presión de la tabla terminaron por acelerar todo.

La salida de Almeyda obliga a repensar el rol de Sánchez y Suazo

La salida del DT abre un nuevo escenario en el plantel. Tanto Sánchez como Suazo quedan a la espera de un nuevo entrenador que pueda reordenar el equipo y, de paso, redefinir roles dentro de la cancha.

Para el delantero chileno, esto podría significar una nueva oportunidad en medio de una temporada irregular. Mientras que Suazo, que ha tenido más continuidad, deberá adaptarse a un posible cambio de esquema o idea de juego.

En lo inmediato, Sevilla queda en una zona crítica. Con la tabla apretada y el descenso cada vez más cerca, el próximo técnico no tendrá margen de error y su tarea será alejarse de los puestos de descenso.