La jornada 29 de LaLiga 2025-2026 tendrá un duelo clave en la parte baja de la tabla. Sevilla recibe a Valencia en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido donde ambos equipos buscan alejarse definitivamente del descenso.

El foco desde Chile estará puesto en Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes vienen de ser considerados en el equipo y aparecen como alternativas reales para este compromiso. El tocopillano busca recuperar continuidad, mientras que el lateral sigue sumando presencia en el esquema.

¿Qué canal transmite Sevilla vs Valencia EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido en vivo para Chile a través de:

DSports (610 / 1610 HD)

Amazon Prime Video (streaming)

Ambas plataformas ofrecerán la cobertura completa desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿A qué hora juega Sevilla vs Valencia por LaLiga?

El partido está programado para:

Sábado 21 de marzo de 2026

17:00 horas de Chile

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla

El compromiso corresponde a la fecha 29 del campeonato español.

¿Dónde ver Sevilla vs Valencia EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

Amazon Prime Video

Disponible en:

Smart TV

Teléfono móvil

Tablet

Computador

¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Valencia?

El partido no tendrá transmisión por TV abierta en Chile.

Podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas y jugadas destacadas GRATIS en: Alairelibre.cl

¿Juegan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla vs Valencia?

El duelo tendrá presencia chilena con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes aparecen como opciones en el Sevilla para este partido clave. El tocopillano busca consolidarse tras volver a sumar minutos, mientras que Suazo ha ganado terreno en la banda izquierda y podría mantenerse en el once titular.

Ambos llegan en un momento donde el equipo necesita respuestas, en medio de una campaña irregular que mantiene al Sevilla cerca de la zona baja.

Las formaciones Sevilla vs Valencia

Estas serían las alineaciones que preparan ambos equipos:

Sevilla (4-2-3-1)

Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Suazo; Agoumé, Sow; Vargas, Ejuke, Ocampos; Adams.

Entrenador: Matías Almeyda

Valencia (4-2-3-1)

Dimitrievski; Vázquez, Núñez, Comert, Gayà; Guerra, Pepelu; Rioja, Ugrinic, Beltrán; Hugo Duro.

Entrenador: Carlos Corberán

Los números de Sevilla vs Valencia en LaLiga

Sevilla FC – LaLiga 2025/26

Posición: 15°

Puntos: 31

Goles a favor: 37

Goles en contra: 47

El cuadro andaluz se mantiene a cinco puntos del descenso y necesita sumar para evitar complicaciones.

Valencia CF – LaLiga 2025/26

Posición: 14°

Puntos: 32

Goles a favor: 30

Goles en contra: 42

Valencia está apenas un punto sobre Sevilla y aún no asegura su permanencia.

¿Cómo llegan Sevilla vs Valencia al partido?

El Sevilla viene de caer 5-2 ante Barcelona, resultado que frenó su recuperación tras varias fechas sumando. El equipo ha mostrado irregularidad durante toda la temporada y necesita hacerse fuerte en casa, donde su rendimiento ha sido uno de los más bajos del campeonato.

El Valencia, en tanto, llega tras perder ante Real Oviedo, aunque había mostrado una leve mejoría en semanas anteriores. El equipo de Corberán ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, pero sigue teniendo problemas fuera de casa.

El historial reciente también pesa: Sevilla no logra vencer a Valencia como local desde 2021, lo que añade presión al duelo.

En resumen

Sevilla vs Valencia se juega este sábado 21 de marzo

17:00 horas de Chile

Transmiten DSports y Amazon Prime Video

Ambos equipos están cerca de la zona baja

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo aparecen como alternativas

Duelo clave por la permanencia

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