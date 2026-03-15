El nombre de Alexis Sánchez volvió a instalarse en el centro de la conversación futbolera en España. El delantero chileno regresó al Camp Nou, un estadio donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera durante su etapa en el Barcelona.

El tocopillano fue titular en el duelo entre Sevilla y Barcelona por La Liga, en un partido cargado de simbolismo para el goleador histórico de la Roja. El escenario no era uno cualquiera: era el mismo estadio donde compartió camarín con algunas de las mayores figuras del fútbol mundial.

Alexis Sánchez y su regreso al Camp Nou con Sevilla

El delantero chileno volvió a pisar el césped del Camp Nou tras varios años desde su salida del Barcelona, club donde jugó entre 2011 y 2014. En la previa del encuentro, el tocopillano habló sobre las sensaciones que le genera volver al estadio donde compartió equipo con leyendas del fútbol mundial.

“Siempre hay nervios cuando enfrentas a un gran equipo como el Barcelona. En mi caso, jugué en el mejor Barça de la historia”, comentó Alexis en conversación con DAZN.

El chileno también recordó la calidad del plantel con el que compartió durante su etapa en el club catalán. “Me tocó jugar con Iniesta, Messi, Xavi y los mejores que había en ese momento. Que algo me impresione más que eso es difícil”, agregó el delantero.

El recuerdo de Alexis del mejor Barcelona de la historia

El regreso del chileno al estadio blaugrana inevitablemente despertó recuerdos de una de las etapas más importantes de su carrera en Europa. Durante su paso por el Barcelona, Alexis Sánchez formó parte de un equipo que dominó el fútbol mundial y que tenía como figuras a Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

El delantero chileno siempre ha reconocido esa etapa como una de las más formativas de su carrera, tanto por el nivel del plantel como por la exigencia que implicaba competir en un club de esa magnitud.

"Jugué con el mejor Barça de la historia… Iniesta, Messi, Xavi… Que me impresione algo más que eso no es nada fácil" 🗣️



Alexis Sánchez recuerda su etapa en el FC Barcelona😍🇨🇱#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/WLQ7fxQPY5 — DAZN España (@DAZN_ES) March 15, 2026

Barcelona golea a Sevilla y complica el presente del equipo de Alexis

El regreso al Camp Nou terminó siendo mucho más difícil de lo esperado para el chileno. Barcelona goleó 5-2 a Sevilla, en un partido donde el conjunto catalán mostró su superioridad desde el inicio.

El brasileño Raphinha fue una de las figuras del encuentro con un triplete, dos de ellos mediante lanzamiento penal. También marcaron Dani Olmo y João Cancelo, mientras que los descuentos del conjunto andaluz fueron obra de Joaquín Martínez y Djibril Sow.

Alexis Sánchez disputó todo el encuentro, mientras que Gabriel Suazo también fue titular, aunque fue reemplazado en el entretiempo.

Tras la derrota, Sevilla alcanzó tres partidos sin ganar y quedó ubicado en el decimocuarto lugar de la tabla con 31 puntos, todavía intentando alejarse definitivamente de la zona baja de La Liga.