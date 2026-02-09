Sevilla sufrió más de la cuenta para rescatar un empate en condición de local en La Liga. El equipo de los chilenos, con Gabriel Suazo como titular y Alexis Sánchez ingresando desde la banca, igualó sobre el final del partido para evitar una nueva caída en el torneo.

Alexis vio gran parte del compromiso desde la banca y entró recién en el minuto 74 del partido en reemplazo de Akor Adams. Sin embargo, esta modificación no gustó a los aficionados locales.

Y es que el cambio se realizó cuando el encuentro era desfavorable para los andaluces y donde la figura del atacante nigeriano aparecía como la principal carta para llegar al gol.

😮 Alexis ingresó entre pifias en el Sevilla

Adams, autor de tres goles en los últimos cuatro duelos del Sevilla, salió reemplazado ante el malestar del público, que veía en el africano una opción para igualar el partido.

Si bien las pifias no fueron por el ingreso de Alexis, sino más bien por la salida de Adams, este cambio no gustó para nada en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Los fanáticos no entendían por qué Matías Almeyda decidió sacar al máximo goleador del equipo cuando debían ir a buscar el gol que les permitiera al menos evitar la derrota. Sin embargo, en medio de esta polémica, fue el propio entrenador quien aclaró la situación y entregó un espaldarazo a Alexis Sánchez.

⚽ DT del Sevilla sale a respaldar a Alexis Sánchez

Una vez terminado el partido, Almeyda conversó con los medios de comunicación, donde lógicamente fue consultado por el controvertido ingreso de Alexis Sánchez por Akdor Adams.

“Yo sé por qué tomo las decisiones. Mido que los jugadores salten, sé quién salta más, quién tiene más tiempo para cabecear y no importa si uno mide dos metros, el otro uno sesenta”, explicó de entrada el argentino.

“Hay una historia detrás de Alexis Sánchez y creía oportuno su ingreso faltando diez minutos, que algo podía llegar a ver, a lograr, y por eso fue el cambio. Nada te garantiza que porque deje gente alta vayas a hacer gol de cabeza, porque de hecho todavía ni uno hicimos. Porque tampoco los centros eran buenos. Entonces el análisis futbolístico que hago es diferente”, sentenció respaldando al chileno.

