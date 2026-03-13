La fecha 28 de LaLiga 2025-2026 tendrá un duelo con realidades muy distintas en la tabla. Barcelona recibe al Sevilla en el Spotify Camp Nou, en un partido donde el conjunto azulgrana busca sostener el liderato del campeonato mientras el equipo andaluz intenta tomar distancia de la zona baja.

Desde Chile, el foco estará puesto en Alexis Sánchez, quien vuelve al estadio donde jugó entre 2011 y 2014. El delantero chileno llega en un buen momento en el Sevilla, tras anotar en el derbi ante Betis y consolidarse nuevamente como una alternativa importante en el ataque del equipo dirigido por Matías Almeyda.

¿Qué canal transmite Barcelona vs Sevilla EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido en vivo para Chile a través de:

ESPN 3 (TV)

Disney+ Premium (streaming)

Las señales contarán con cobertura completa desde el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs Sevilla por LaLiga?

El partido está programado para:

Domingo 15 de marzo de 2026

12:15 horas de Chile

Spotify Camp Nou, Barcelona

El encuentro corresponde a la fecha 28 del campeonato español.

¿Dónde ver Barcelona vs Sevilla EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

Disney+ Premium

La plataforma permite ver el partido desde:

Smart TV

Teléfono móvil

Tablet

Computador

¿Dónde ver GRATIS Barcelona vs Sevilla?

El partido no tendrá transmisión por TV abierta en Chile.

Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas y jugadas destacadas GRATIS en: Alairelibre.cl

¿Juega Alexis Sánchez en Barcelona vs Sevilla?

El regreso de Alexis Sánchez al Camp Nou es uno de los grandes focos del partido. El delantero chileno atraviesa un buen momento en el Sevilla y viene de marcar en el derbi ante Real Betis, gol que permitió iniciar la remontada del equipo andaluz.

El atacante nacional defendió la camiseta del Barcelona entre 2011 y 2014, periodo en el que disputó 141 partidos oficiales, anotó 46 goles, entregó 38 asistencias y conquistó siete títulos. Su regreso al Camp Nou, ahora con 37 años, genera un condimento especial para este encuentro.

Los números de Barcelona vs Sevilla en LaLiga

FC Barcelona – LaLiga 2025/26

Posición: 1°

Puntos: 67

Goles a favor: 72

Goles en contra: 26

El equipo dirigido por Hansi Flick lidera el campeonato con una campaña dominante: 22 victorias en 27 partidos.

Sevilla FC – LaLiga 2025/26

Posición: 14°

Puntos: 31

Goles a favor: 35

Goles en contra: 42

El equipo andaluz se mantiene en la zona media de la tabla, buscando alejarse definitivamente del descenso.

¿Cómo llegan Barcelona y Sevilla al partido?

Barcelona llega en un gran momento tras vencer 1-0 al Athletic Club en San Mamés, con gol del joven Lamine Yamal, resultado que le permitió mantenerse como líder del campeonato.

El Sevilla, en tanto, viene de empatar 1-1 ante Rayo Vallecano en la última jornada. El equipo dirigido por Matías Almeyda acumula varios empates recientes, pero ya demostró que puede sorprender al Barcelona tras el 4-1 de la primera rueda en el Sánchez-Pizjuán.

Formación de Barcelona vs Sevilla

Barcelona

Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Marc Casadó, Marc Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford.

Sevilla

Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Kike Salas; Juanlu Sánchez, Lucien Agoumé, Djibril Sow, Oso; Akor Adams, Alexis Sánchez.

En resumen

Barcelona vs Sevilla se juega este domingo 15 de marzo

12:15 horas de Chile

Transmiten ESPN 3 y Disney+ Premium

Barcelona lidera LaLiga con 67 puntos

Sevilla busca alejarse de la zona baja

Alexis Sánchez vuelve al Camp Nou

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