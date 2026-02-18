El “Niño Maravilla” vive sus últimos meses en el Ramón Sánchez-Pizjuán: Alexis Sánchez, goleador histórico de la selección chilena, habría cerrado un acuerdo definitivo con el Internacional de Porto Alegre para arribar al gigante brasileño en la próxima temporada. La información, revelada por el medio sevillano Ficherio.com, coincide con los rumores que vinculaban al tocopillano con el fútbol de Brasil desde inicios de enero, cuando el propio club gaúcho puso la primera oferta formal sobre la mesa.

Mientras el Sevilla lucha por la permanencia en LaLiga, el futuro de Alexis apunta con fuerza al otro lado del Atlántico. Tras semanas de negociaciones, el club brasileño logró convencer al atacante con un proyecto deportivo ambicioso que busca devolverle el protagonismo perdido en España. El propio jugador reconoció recientemente que el interés de Sudamérica era real, confirmando que las conversaciones estaban en una etapa decisiva.

Sin embargo, su salida no será inmediata debido a la postura firme del club andaluz. A continuación, desglosamos las razones médicas, económicas y contractuales que marcan este movimiento que promete ser el “bombazo” del mercado en Brasil.

¡LA LEYENDA CONTINÚA! ¡¡GOL DE ALEXIS SÁNCHEZ CON LA CAMISETA DE SEVILLA!!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FjRxmlCa8m — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

🏥 Los motivos que fuerzan la salida de Alexis Sánchez del Sevilla

La etapa de Alexis Sánchez en el Sevilla ha estado marcada por la falta de continuidad y las constantes lesiones. En los últimos cinco partidos oficiales, el tocopillano solo sumó 48 minutos en cancha, reflejando una pérdida de peso evidente en el esquema del entrenador. Su última titularidad data del 4 de enero, en una derrota donde el chileno no logró influir en el juego.

Los obstáculos físicos han sido determinantes:

En octubre sufrió un desgarro en el bíceps femoral que lo alejó tres semanas



que lo alejó tres semanas En enero, el club confirmó una contusión en la pelvis que volvió a interrumpir su ritmo



Estos problemas, sumados a la crisis deportiva del equipo, han convencido a ambas partes de que lo mejor es buscar un nuevo horizonte al finalizar la temporada europea.

El contrato millonario que el Inter ofrece a Alexis Sánchez

El Internacional de Porto Alegre ha puesto sobre la mesa una oferta económica difícil de rechazar para un jugador de 37 años. El acuerdo contempla un contrato de dos temporadas con un salario base de 100 mil dólares mensuales, que podría ascender a 140 mil dólares incluyendo primas por fichaje y bonificaciones por objetivos.

Para el equipo “Colorado”, la llegada de Alexis supone un golpe de autoridad en el Brasileirao. La jerarquía del máximo goleador de la Roja (55 goles) es vista como el factor diferencial necesario para competir por títulos continentales. Dirigentes del club gaúcho han elogiado públicamente la vigencia del chileno, asegurando que su experiencia internacional será clave en el vestuario.

📅 ¿En qué fecha se integraría Alexis Sánchez al Internacional de Porto Alegre?

Alexis Sánchez tiene contrato vigente con el Sevilla hasta el 30 de junio de 2026, y la directiva sevillista ya aclaró que no existe una cláusula de salida anticipada. Por lo tanto, el desembarco del delantero en Porto Alegre se produciría en julio de 2026, coincidiendo con la segunda mitad del calendario del fútbol brasileño.