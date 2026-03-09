El nombre de Alexis Sánchez volvió a aparecer en los titulares del fútbol español, pero esta vez no por un gol o una actuación decisiva. El delantero chileno fue protagonista del empate 1-1 entre Sevilla y Rayo Vallecano, duelo de La Liga en el que el tocopillano disputó 66 minutos antes de dejar la cancha.

En medio de un partido que dejó sensaciones mixtas para el equipo andaluz, el rendimiento del chileno no pasó desapercibido. Diversos medios de la prensa española analizaron su actuación y algunos fueron particularmente duros con el presente del histórico goleador de la Roja.

Incluso, algunos análisis recordaron que Alexis venía de marcar en el derbi ante Betis, lo que había generado cierta ilusión entre los hinchas sevillistas. Sin embargo, el último encuentro volvió a instalar dudas sobre su impacto en el equipo.

Alexis Sánchez y las críticas de la prensa española tras Sevilla vs Rayo Vallecano

El análisis más tajante llegó desde El Correo de Andalucía, medio que cuestionó con dureza el rendimiento del atacante nacional durante el partido. Según publicó el portal, Alexis se vio “inoperante” durante largos pasajes del encuentro. El medio incluso planteó una reflexión sobre el momento de su carrera.

“La motivación del derbi desapareció y volvió a mostrar la cara que lleva ofreciendo toda la temporada. Está en el ocaso de su carrera y es un jugador que puede dar pinceladas”, señalaron en su crónica.

El mismo análisis agregó que su presencia como titular no fue la mejor decisión, considerando el desarrollo del compromiso frente al cuadro madrileño.

Los números que marcaron el partido de Alexis en Sevilla

Otro de los sitios que analizó el encuentro fue El Desmarque, que centró su evaluación en los registros estadísticos del chileno durante el compromiso. El sitio sostuvo que el gol anotado ante Betis no debe ocultar su rendimiento irregular en el resto de la temporada.

“Hoy no le aportó nada al equipo. Estuvo sin frescura ni acierto con el balón”, indicó el medio, agregando algunos números que marcaron su actuación.

Entre los datos más destacados del partido aparecen:

Estadísticas de Alexis ante Rayo Vallecano

Perdió cerca del 50% de los pases en campo rival

Sus dos remates fueron bloqueados por la defensa

No logró generar ocasiones claras de gol

Estos registros alimentaron el debate sobre el peso ofensivo del chileno en el esquema del Sevilla.

Las evaluaciones más moderadas sobre el rendimiento del chileno

No todos los análisis fueron igual de críticos. El portal El Pespunte entregó una visión algo más equilibrada sobre el partido del atacante. Según el medio, el encuentro de Alexis no fue negativo, pero sí le costó entrar en contacto con el balón y convertirse en protagonista del juego ofensivo del equipo.

El sitio calificó su actuación como “discreta”, recordando que finalmente fue reemplazado para permitir el ingreso de Ejuke en la segunda parte.

Desde Estadio Deportivo también destacaron algunos movimientos tácticos del chileno. El medio aseguró que su movilidad permitió abrir espacios para Akor en el área rival, aunque reconocieron que su presencia durante el encuentro fue intermitente.

Con el empate frente a Rayo Vallecano, Sevilla dejó escapar una buena oportunidad de sumar tres puntos como local, mientras el rendimiento de Alexis Sánchez vuelve a instalar un debate que sigue abierto en el fútbol español.