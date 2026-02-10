El presente de Alexis Sánchez en Europa vuelve a tensionarse. En un Sevilla urgido por la tabla y sin margen para errores, el delantero chileno quedó otra vez bajo la lupa tras sumar minutos desde la banca y recibir pifias en el último partido, en el que el elenco que dirige Matías Almeyda igualó contra el Girona quedando a solo tres puntos de la zona de descenso.

Pero el ruido más fuerte no llegó desde la tribuna. En España, la prensa local fue directa al analizar su temporada y ya instala un escenario que golpea también en Chile: la sensación de que su ciclo en Nervión está llegando a su fin.

❓ ¿Por qué la prensa española “liquida” a Alexis Sánchez en Sevilla?

El análisis más duro llegó desde Diario de Sevilla, medio que evaluó el impacto de los refuerzos experimentados del club y fue lapidario con el rendimiento deportivo del chileno. “El tiempo se encargó de demostrar que, a la larga, no han sido fichajes que han dado la productividad que se esperaba de ellos, al menos hasta la fecha”, señalaron al referirse a Alexis y a César Azpilicueta.

Si bien reconocen su liderazgo interno y experiencia, el foco está puesto en el aporte real dentro de la cancha, justo cuando el club pelea por escapar de la zona baja.

Y es que Sevilla está a solo tres puntos del descenso y cada decisión pesa. En ese contexto, el medio fue claro al marcar que el tiempo no juega a favor del nacido en Tocopilla: “El chileno, que ha hecho partidos meritorios, como en el Bernabéu ante el Real Madrid, necesita coger ritmo a base de partidos, pero el Sevilla no está para esperar a nadie, o puede esperar a nadie se llame como se llame”.

El mensaje es directo: el club necesita respuestas inmediatas.

🧠 ¿Es real que Alexis Sánchez no seguirá en Sevilla la próxima temporada?

El mismo análisis instala una frase que marca tendencia en España y que explica el presente del ex Barcelona: “Nadie en el Sevilla da un euro por que el Niño Maravilla vaya a jugar un año más en Nervión”. No es una decisión oficial, pero sí una percepción dominante en el entorno del club, alimentada por el contexto deportivo y los antecedentes físicos del delantero.

📊 ¿Qué dicen los números de Alexis Sánchez esta temporada?

En la campaña 2025/26, Alexis disputó 18 partidos entre La Liga y Copa del Rey, con solo siete titularidades, dos goles y una asistencia en 878 minutos. En el torneo local completó más de 90 minutos apenas en cuatro encuentros.

A eso se suma una seguidilla de lesiones musculares y un problema en la cadera que lo dejaron fuera de la nómina durante varias fechas, justo en el tramo más delicado del calendario.

🔄 ¿Alexis vuelve a Chile o buscará otro destino en el extranjero?

Por ahora no hay anuncios oficiales ni negociaciones confirmadas. Sin embargo, el escenario que instala la prensa española vuelve a abrir una pregunta inevitable para el fútbol chileno: si su ciclo en Europa se cierra, ¿qué viene después? Con contrato vigente, pero sin respaldo pleno desde el entorno deportivo, el futuro de Alexis Sánchez aparece hoy más abierto que nunca.

🧠 En resumen

Alexis Sánchez vuelve a quedar bajo fuerte crítica en España.

La prensa sevillana cuestiona su aporte deportivo esta temporada.

El club vive urgencia por la tabla y no puede esperar procesos largos.

Un medio local da por cerrado su ciclo en Nervión.

Los números y las lesiones refuerzan el escenario de salida.

El debate sobre su futuro ya cruza de Sevilla a Chile.

📣 Sigue la cobertura completa en AlAireLibre.cl y entérate de cada señal que puede marcar el próximo paso de Alexis Sánchez y su impacto en el fútbol chileno.