La vigésimo séptima fecha de LaLiga 2025-2026 presenta un partido muy equilibrado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde Sevilla recibe al Rayo Vallecano en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la tabla.
Ambos clubes llegan con 30 puntos, por lo que un triunfo podría alejarlos definitivamente de la zona baja y comenzar a mirar con más optimismo el cierre del campeonato.
Desde Chile, el foco estará puesto en Alexis Sánchez, quien viene de amargar a Manuel Pellegrini en el empate ante Real Betis en el clásico andaluz. Sin embargo, el delantero nacional podría iniciar nuevamente desde el banco debido al regreso del francés Neal Maupay al ataque sevillista.
¿Qué canal transmite Sevilla vs Rayo Vallecano EN VIVO en Chile?
El partido será transmitido en vivo para Chile a través de:
- DSports (610 / 1610)
- DGO (streaming)
- Amazon Prime Video (streaming)
Las señales contarán con cobertura completa desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
¿A qué hora juega Sevilla vs Rayo Vallecano por LaLiga?
El partido está programado para:
- Domingo 8 de marzo de 2026
- 14:30 horas de Chile
- Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla
El encuentro corresponde a la fecha 27 del campeonato español.
¿Dónde ver Sevilla vs Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE?
La transmisión online oficial estará disponible en:
DGO
Amazon Prime Video
Las plataformas permiten ver el partido desde:
- Smart TV
- Teléfono móvil
- Tablet
- Computador
¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Rayo Vallecano?
El partido no tendrá transmisión por televisión abierta en Chile.
Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas y jugadas destacadas GRATIS en: Alairelibre.cl
¿Juega Alexis Sánchez en Sevilla vs Rayo Vallecano?
Alexis Sánchez vuelve a aparecer como alternativa ofensiva en el Sevilla en un partido clave para la recuperación del equipo en LaLiga.
El delantero chileno fue protagonista en el último clásico andaluz ante Real Betis, donde anotó uno de los goles del empate. Sin embargo, el regreso del francés Neal Maupay podría llevar al técnico a comenzar con otra dupla ofensiva, dejando al chileno como opción desde el banco. En el caso de Gabriel Suazo, el lateral chileno no estará disponible para este encuentro, ya que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.
Los números de Sevilla vs Rayo Vallecano en LaLiga
Sevilla FC – LaLiga 2025/26
Posición: 13°
Puntos: 30
Goles a favor: 34
Goles en contra: 41
El conjunto andaluz ha logrado recuperar confianza tras una racha positiva en las últimas jornadas.
Rayo Vallecano – LaLiga 2025/26
Posición: 12°
Puntos: 30
Goles a favor: 26
Goles en contra: 32
El equipo madrileño llega con una campaña bastante equilibrada, aunque con problemas ofensivos.
¿Cómo llegan Sevilla y Rayo Vallecano al partido?
Sevilla atraviesa un momento de recuperación en LaLiga. El equipo acumula cuatro partidos consecutivos sin perder, con una victoria y tres empates, incluyendo el clásico ante Betis.
Además, el conjunto nervionense mantiene un dominio histórico ante el Rayo Vallecano en casa, donde ha ganado 16 de los 21 partidos disputados entre ambos equipos.
Rayo Vallecano, por su parte, también llega en una dinámica positiva. Los madrileños suman cuatro encuentros consecutivos sin perder, con dos triunfos y dos empates, lo que les ha permitido mantenerse lejos de la zona de descenso.
Formación de Sevilla vs Rayo Vallecano
Sevilla
Vlachodimos; Salas, Gudelj, Nianzou; Oso, Sow, Agoumé, Juanlu Sánchez, Azpilicueta; Romero y Adams.
Rayo Vallecano
Batalla; Espino, Mendy, Lejeune, Ratiu; Gumbau, Óscar Valentín; Álvaro García, Palazón, Akhomach; y De Frutos.
En resumen
- Sevilla vs Rayo Vallecano se juega este domingo 8 de marzo
- 14:30 horas de Chile
- Transmiten DSports, DGO y Amazon Prime Video
- Ambos equipos tienen 30 puntos en la tabla
- Alexis Sánchez aparece como alternativa ofensiva
- Gabriel Suazo está suspendido para el partido
Sigue Sevilla vs Rayo Vallecano EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, estadísticas, análisis y toda la cobertura del presente europeo de Alexis Sánchez en LaLiga.
