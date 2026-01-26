Sevilla volvió a celebrar el pasado fin de semana, cuando con Gabriel Suazo como titular, derrotó por 2-1 a Athletic Club en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la fecha 21 de La Liga.

Sin embargo, este triunfo que le permitió escalar algunos puestos en la tabla de clasificaciones no es lo único que alegra al elenco andaluz. Esto porque una noticia relacionada a Alexis Sánchez generó alivio en la afición y también en el entrenador del equipo, Matías Almeyda.

🙏 Alexis Sánchez deja atrás su lesión en el Sevilla ​

Alexis Sánchez se perdió los últimos dos partidos del Sevilla producto de una contusión de cadera que derivó en una pequeña rotura de fibras, molestia producto de un golpe que recibió hace algunas semanas.

Afortunadamente, el máximo goleador histórico de La Roja dejó atrás la lesión y volvió a entrenar con sus compañeros. Luego del triunfo sobre Athletic, los jugadores volvieron a las prácticas el domingo, donde los titulares y quienes tuvieron mayor desgaste, realizaron trabajo regenerativo. Los que no vieron tanta acción, en tanto, entrenaron con normalidad junto a Sánchez.

“El delantero chileno ha sido baja en los dos últimos partidos por un golpe en la cadera que le afectó al músculo. No pudo viajar a Elche ni tampoco fue citado para el encuentro con el Athletic. Este domingo ya realizó trabajo parcial con el equipo”, consignó Diario de Sevilla.

⚽ ¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sánchez?

Luego de la práctica del domingo, el plantel disfrutará de dos días de descanso para preparar su próximo partido. “La plantilla descansará lunes y martes, y volverá a los entrenamientos el miércoles, para encarar ya la preparación específica del partido del lunes”, completó el citado medio.

De esta forma, Alexis Sánchez podría ser una alternativa para el entrenador Matías Almeyda de cara al próximo compromiso del Sevilla, el cual está previsto para la próxima semana.

El equipo andaluz de los chilenos visitará al Mallorca el próximo lunes 2 de febrero a las 17:00 horas de nuestro país por la jornada 22 de La Liga en un partido donde esperan seguir sumando de a tres para subir algunas posiciones en la tabla.

