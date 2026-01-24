Sevilla, de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, recibe a Athletic Club en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la jornada 21 de LaLiga 2025-26.

Los sevillistas atraviesan una campaña para el olvido. Decimocuartos con apenas 21 puntos, vienen de rescatar un agónico empate 2-2 ante Elche que evitó lo que hubiera sido la duodécima derrota del curso. El equipo andaluz ha recibido 32 goles —la tercera peor defensiva de LaLiga— y apenas ha anotado 26, números alarmantes que los mantienen peligrosamente cerca de la zona de descenso.

La crisis institucional también afecta. Sevilla acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y el proyecto de Matías Almeyda se derrumba, generando rumores constantes sobre su continuidad.

Athletic Club, décimo con 24 puntos, tampoco pasa su mejor momento. Los leones cayeron 3-2 ante Mallorca en San Mamés, sumando su décima derrota de la temporada y evidenciando serios problemas defensivos con 28 goles recibidos.

El antecedente de esta campaña favorece a los vascos, que se impusieron 3-2 en la primera vuelta disputada el 17 de agosto en San Mamés con goles de Nico Williams, Harrouch y Agoume. Sin embargo, el Athletic no gana en el Pizjuán desde hace tres temporadas, lo que abre una ventana de esperanza para los locales.

