En medio del complicado momento que atraviesa Sevilla en La Liga, una noticia sacudió al fútbol chileno: Alexis Sánchez quedó descartado para el crucial encuentro ante Elche. El tocopillano, que venía sumando minutos tras otras molestias físicas, sufrió una recaída que lo margina justo cuando el club pelea por no caer en zona de descenso.

El delantero no fue incluido en la convocatoria y desde el cuerpo técnico ya confirmaron que su ausencia no es menor. La dolencia viene arrastrándose desde el último partido ante Celta de Vigo, y se habría complicado en las últimas horas.

⚠️ La lesión de Alexis Sánchez que lo deja fuera ante Elche

A través de un comunicado oficial, Sevilla informó que Alexis Sánchez sufrió una contusión en la cadera que derivó en una pequeña rotura de fibras. Esta molestia fue producto de un golpe recibido hace más de una semana, el cual se agravó durante el partido frente al Celta.

“El golpe lo viene arrastrando hace una semana y media. El fin de semana volvió a recibir en la misma zona y eso le causó una rotura pequeña. Queda descartado”, explicó Matías Almeyda en conferencia.

🆘 Sevilla necesita con urgencia a Alexis: está a un punto del descenso

El panorama no puede ser más tenso. El equipo andaluz marcha 16° con 20 puntos, apenas una unidad sobre la zona roja. El duelo ante Elche se vuelve clave para mantener distancia de los equipos que pelean por no perder la categoría.

La ausencia de Alexis Sánchez no sólo es un golpe para el esquema táctico de Almeyda, también para la moral del plantel. El chileno había sido uno de los revulsivos en las últimas fechas y su baja se suma a un escenario complejo.

🇨🇱 Gabriel Suazo sí fue citado y será opción

No todas son malas noticias para los chilenos en Sevilla. Gabriel Suazo, quien también venía con molestias, entrenó con normalidad durante la semana y fue incluido en la lista de convocados para el duelo ante Elche.

El ex Colo Colo podría incluso ser titular, considerando las necesidades del equipo y las rotaciones que prepara el DT argentino.