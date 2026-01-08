Alexis Sánchez no lo pasa bien en Sevilla. El equipo no juega bien, el chileno alterna la titularidad con el banco de suplentes y ha sido duramente criticado por no haber perdido su velocidad a sus 37 años.

En medio de esto, aparecieron dos grandes de Brasil pidiendo precio por Alexis: Inter y Corinthians. El que más avanzó de estos equipos fue el de Porto Alegre, que alcanzó la venia directiva para iniciar las tratativas para fichar al goleador histórico de la Selección Chilena.

Pero todo eso quedó en nada esta mañana, porque el propio Alexis Sánchez fue quien aclaró su futuro.

🎙️ Alexis Sánchez se refirió a una eventual salida del Sevilla

Este jueves Alexis Sánchez fue a conferencia de prensa y acalló los rumores sobre una posible salida del Sevilla.

“Yo acá siento el cariño. Afuera hay muchos chicos que me esperan para una foto o firmar camisetas. Ese cariño se aprecia y por eso trato de hacerlo bien, y pelear todos los balones para que la afición se lleve una alegría”, comenzó diciendo Alexis.

“Si pensara en irme del Sevilla, no habría venido acá al inicio de la temporada. Antes tuve la opción de irme a Brasil, incluso a Chile, y quise quedarme acá, porque creo que Sevilla es un club grande y hay buenos jugadores”, dijo Alexis Sánchez, dejando claro que se moverá de España.

⚽ Alexis pide paciencia con el Sevilla

El Sevilla no ha tenido la temporada esperada y está lejos de los puestos de copas europeas para la próxima temporada. Alexis pidió paciencia y que crean en el proceso de Almeyda.

“Yo tuve de entrenador a Marcelo Bielsa y él decía que lo importante es tener opciones de gol por partido y las estamos teniendo. A mí me preocupa cuando no le puedo pegar al arco, cuando no tengo una oportunidad para hacer un gol”, partió la defensa del niño Maravilla.

“Matías nos pide no perder el foco. A los jugadores nos falta mantener la calma, nos falta más consistencia, mantener el nivel de juego. Pero esto es paso a paso y vamos bien”.

El Sevilla está solo 4 puntos por encima de la zona del descenso y hay muchas críticas a este equipo joven de Almeyda.

Alexis Sánchez cree en el futuro del club y en que no pelearán por el descenso. “Yo también me equivoqué, fallé penales, tuve la presión de la prensa. Ahora el fútbol se me hace fácil. Pero antes buscaba a un jugador mayor que me ayudara y trato de ayudarles. Yo veo que tienen capacidad, que son buenos para el fútbol. Deben tratar de mantener la calma y estar unidos como equipo. Así se saldrá adelante.

💰 Alexis aprueba el negocio de Sergio Ramos

En las últimas horas surgió la información de que Sergio Ramos, jugador histórico de España, quiere comprar el Sevilla, algo que Alexis aprueba.“Sería bueno para el club que viniera alguien que estuvo aquí mucho tiempo. Si al club le hace bien, bienvenido sea. Yo estoy de paso aquí, estoy para ayudar a los jóvenes, para ayudar al club. Pero si alguien compra el club y es lo mejor para el Sevilla, yo me voy contento”, cerró el Maravilla.