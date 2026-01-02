El nombre de Alexis Sánchez volvió a instalarse con fuerza en el mercado sudamericano. A sus 37 años y con contrato próximo a finalizar en Europa, el delantero chileno fue ofrecido en las últimas horas a clubes de Brasil, con el Internacional de Porto Alegre como uno de los destinatarios.

La información fue proporcionada inicialmente por Trivela y confirmada por Al Aire Libre desde el entorno del club. Sin embargo, tras las consultas formales, el propio conjunto de Beira-Rio entregó una respuesta clara sobre la situación actual del atacante, enfriando el escenario que se había abierto en las últimas horas.

❓ ¿Alexis Sánchez fue ofrecido al Inter de Porto Alegre?

Sí. Desde Brasil confirman que Alexis Sánchez fue ofrecido al Inter y que los valores del jugador fueron puestos sobre la mesa del club. La información indicaba un salario cercano a R$ 530 mil mensuales, en un contrato que sería por una temporada. Además, el delantero podría llegar libre a mitad de año, al finalizar su vínculo con Sevilla FC.

🔍 ¿Qué respondió el Inter sobre un posible fichaje de Alexis Sánchez?

El club fue claro: no hay interés en este momento. Al Aire Libre contactó directamente a Fabinho Soldado, ejecutivo a cargo del armado del plantel de Paulo Pezzolano, quien respondió de manera categórica: “Alexis es, sin dudas, un gran atleta; sin embargo, en este momento no tenemos interés.”

La frase confirma que, si bien el club reconoce la jerarquía del chileno, no existe intención de avanzar por su fichaje en el escenario actual del mercado. Y es que el club prioriza otros factores. Si bien el salario de Alexis —cercano al millón de euros anuales— es asumible para el Inter, la dirigencia hoy apunta a otro perfil de refuerzos, considerando edad, planificación deportiva y equilibrio financiero del plantel.

En Porto Alegre explican que el club analiza el mercado con cautela, buscando cubrir carencias específicas y, al mismo tiempo, reordenar la plantilla para mejorar sus finanzas.

🧠 ¿Alexis Sánchez sigue evaluando volver a Sudamérica?

Sí. Ese escenario sigue abierto. Desde Brasil aseguran que el chileno tiene el deseo de regresar a Sudamérica, estar más cerca de su familia y competir en un entorno donde pueda mantener protagonismo. En ese contexto, además del Inter, su nombre también fue ofrecido a Corinthians, aunque sin avances concretos hasta ahora.

🇪🇸 ¿Qué pasa con Alexis Sánchez en el Sevilla?

En España, el panorama sigue siendo incierto. La prensa andaluza fue categórica al señalar que: “Alexis se marcha”. Además, El Diario de Sevilla advirtió que: “Hasta seis futbolistas, además de dos cedidos, podrían decir adiós al cuadro nervionense”. Aunque el medio dejó una mínima puerta abierta al señalar que:

“Su continuidad podría darse dependiendo de su rendimiento en el segundo tramo de la temporada”. El salario del chileno aparece como un obstáculo clave para una renovación, en medio de una crisis deportiva y financiera del club. Incluso, Alexis viene de marcar en la goleada del Sevilla ante Barcelona, aunque actualmente no es titular fijo en el equipo dirigido por Matías Almeyda

Vale destacar que el nacido en Tocopilla puede firmar un precontrato desde ahora y llegar libre a mitad de año. Sin embargo, al menos en el caso del Inter, el club ya marcó distancia y descartó interés inmediato, obligando al chileno a mirar otras alternativas si decide volver a Sudamérica.

📰 En resumen

Alexis Sánchez fue ofrecido a clubes de Brasil

El Inter de Porto Alegre confirmó a Al Aire Libre que no tiene interés por ahora

Fabinho Soldado reconoció su jerarquía, pero descartó avanzar

El salario ronda los R$ 530 mil mensuales

Termina contrato en Sevilla a mitad de año

Brasil sigue siendo una opción, pero no cerrada

