Una de las movidas más llamativas en el mercado de pases europeo a mediados de 2025 fue el traspaso de Alexis Sánchez a Sevilla, oportunidad que se le presentó al atacante chileno como posiblemente uno de sus últimos bailes en la élite del fútbol europeo, teniendo en cuenta además las buenas sensaciones que dejó en La Liga española cuando años atrás defendió la camiseta de FC Barcelona.

El camino de Alexis con Sevilla partió de la mejor manera posible, estrenándose con gol y luego siendo pieza importante con más anotaciones y asistencias en favor de su equipo. Pese a ello, tras sus primeros meses en el conjunto andaluz el destino del delantero nacional podría dar un giro rotundo y que pocos esperaban.

🫨 Dan por terminada la aventura de Alexis en Sevilla

El último partido en el que Alexis Sánchez jugó 90′ minutos con Sevilla fue el pasado 20 de diciembre, en una derrota a manos del Real Madrid que acentuó el irregular presente de los andaluces, lo que también ha afectado a AS7 en su rendimiento a nivel individual.

Frente a este escenario y a meses de que la temporada europea llegue a su fin, desde España la prensa dio pistas contundentes sobre lo que pueda deparar el futuro del bicampeón de América con Chile.

El Diario de Sevilla publicó que “Alexis se marcha. Su continuidad podría darse solo dependiendo de su rendimiento en el segundo tramo de la temporada”, lo que alimenta la posibilidad de que el tocopillano vea finalizada su aventura en el cuadro que dirige Matías Almeyda.

Alexis tendría que buscar equipo a mediados de este 2026 si parte de Sevilla/ © IMAGO

💸 El tema económico es otro factor que puede determinar el futuro de Alexis

En la misma línea, otro punto que puede ir encaminando el final de Alexis en Sevilla es el alto costo que significa su salario a un club que no atraviesa por su mejor momento en términos económicos.

Y es que AS7 percibe algo más del millón de euros en el conjunto sevillista, una cifra de la que fácilmente podrían prescindir y destinarla a otros medios en el futuro, más concreto en el próximo mercado de pases europeo.