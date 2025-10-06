Alexis Sánchez sigue “reverdeciendo laureles” en Sevilla: el chileno tuvo una nueva actuación memorable en su carrera tras anotar un gol y ser figura en el 4-1 ante FC Barcelona por La Liga española.

Esto le valió importantes elogios, pero en las últimas horas recibió uno muy especial y que demuestra la tremenda valía que tiene Maravilla en su llegada a Andalucía.

😍 El TREMENDO elogio para Alexis Sánchez tras ser figura ante Barcelona

Alexis Sánchez fue destacado en la portada de este lunes del diario Estadio Deportivo, uno de los más importantes de la comunidad andaluza, con una frase que nos eriza la piel de orgullo.

“De otra época”, expresó el medio deportivo, destacando también la hazaña de ganarle después de 10 años al Barcelona en casa.

🔗 Para saber más de Alexis Sánchez y su gran presente en Sevilla, mantente informado en Al Aire Libre.