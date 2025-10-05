Alexis Sánchez volvió a ser protagonista en España. El delantero chileno marcó en la histórica victoria del Sevilla FC sobre el FC Barcelona, uno de los duelos más comentados del fin de semana en Europa.

Y aunque había prometido no celebrar por respeto a su exclub, el tocopillano no pudo contener la emoción tras anotar el 1-0 desde el punto penal en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

🇨🇱 ¡PRIMER GOL DE ALEXIS EN EL SÁNCHEZ-PIZJUÁN! ❤️‍🔥🔟#SevillaBarça pic.twitter.com/UtylNZkRyF — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2025

⚽ ¿Por qué Alexis Sánchez celebró su gol ante el Barcelona?

El atacante nacional explicó después del encuentro que no planeaba festejar su tanto, pero el momento lo superó. “Había dicho de no celebrarlo, pero a veces la ansiedad me juega en contra… o las ganas. Se me fue”, reconoció Alexis Sánchez en diálogo con El Desmarque.

De todas formas, el chileno recalcó el cariño que aún siente por su exequipo: “Le tengo un cariño enorme al Barcelona”, dijo.

El gol no sólo abrió el marcador, sino que marcó su segundo tanto con la camiseta sevillista y su consolidación como pieza clave en el equipo andaluz.

🔥 “Hace 10 años no le ganábamos al Barcelona”

Alexis Sánchez destacó el valor histórico del triunfo. “En mi vida siempre he hecho récords. Salimos campeones con Chile, ganamos al PSG con Marsella… y hoy se dio la ocasión. Hace 10 años que el Sevilla no vencía al Barça, y hacerlo con el equipo en el que jugué tanto tiempo lo hace especial”, afirmó el chileno.

El exjugador del Internazionale, Arsenal y Barcelona, fue reemplazado en el descuento tras disputar más de 90 minutos y recibir una ovación cerrada del público local.

🔴 Alexis y su mensaje a los hinchas del Sevilla

El tocopillano también dedicó palabras a la afición sevillista, que llenó el estadio y lo acompañó con cánticos durante todo el partido. “No tengo palabras para la gente que nos apoyó hoy. En el Sánchez-Pizjuán jugamos con 12. La afición se merecía este regalo, este triunfo y nada menos que ante el Barcelona”, comentó emocionado.

Antes de cerrar, el chileno dejó un mensaje con sabor a ambición: “En el fútbol siempre hay que soñar. En 18 años he ganado todo, y quiero seguir ganando”, finalizó Alexis Sánchez.

