Un atractivo duelo será el que anime el Sevilla de los chilenos este domingo recibiendo a FC Barcelona en la Fecha 8 de La Liga española, compromiso que además significará el reencuentro de Alexis Sánchez con el elenco azulgrana, camiseta que supo defender entre 2011 a 2014.

Es muy probable que Alexis tenga su segunda titularidad con Sevilla para este encuentro ante los culés en el estadio Sánchez Pizjuán, y si bien el equipo que dirige Hansi Flick no podrá contar con su joven estrella Lamine Yamal por lesión, el tocopillano igualmente le dedicó algunas palabras en la previa de este partido.

Que te quieran como Alexis quiere a la pelota… ⚽️❤️ pic.twitter.com/kJUNLCRMYi — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 4, 2025

🗣 El gran consejo de Alexis sobre las comparaciones hacia Lamine Yamal

En conversación con AS España en vísperas del duelo entre Sevilla y FC Barcelona, Alexis Sánchez habló sobre el presente de Yamal e incluso se animó a dejar un consejo para cuidar las comparaciones que se han hecho entre la joya del fútbol español y un astro como Lionel Messi.

Consultado por este tema, AS7 expresó que: “¿Compararlo con Messi? Eso son palabras mayores. Lamine juega muy bien, pero no hay que marearle con palabras”.

“Que se divierta, se suelte y alcance su mejor nivel, porque es muy joven todavía“, añadió sobre su apreciación del presente que vive el delantero campeón de Europa con la selección española.

Alexis aconsejó sobre el brillante momento de Lamine Yamal en España/ © Imago

🕒 ¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Barcelona por LaLiga?

🏟 Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla

📆 Domingo 5 de octubre de 2025

⏰ 11:15 horas en Chile

