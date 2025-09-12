Alexis Sánchez vio sus primeros minutos con la camiseta de Sevilla: el chileno jugó en el empate 2-2 ante Elche de Matías Dituro, arquero argentino nacionalizado chileno..

En el elenco andaluz también actuó Gabriel Suazo, quien hace tres días estaba jugando con la Selección Chilena ante Uruguay, partido que fue empate 0-0.

😱 El debut de Alexis Sánchez en Sevilla fue con asistencia

Alexis entró en el segundo tiempo y dio una genial asistencia de taco para el tanto de Gerard Fernández en los 85 minutos.

Gabriel Suazo jugó también en el complemento y aportó con su tradicional lucha, ganándose aplausos de sus hinchas.