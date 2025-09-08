Alexis Sánchez sorprendió a todos con su arribo al Sevilla. Cuando todo indicaba que se quedaría en el Udinese a pelear un puesto, el Niño Maravilla fichó por el elenco andaluz en busca de un nuevo desafío.

Sin embargo, el chileno fue el único experimentado que llegó al equipo español. También lo hizo César Azpilicueta, defensor de gran carrera en Chelsea. Ambos se han convertido en los nuevos líderes del camarín sevillano.

👏 Elogios para Alexis Sánchez

Esta jornada Azpilicueta fue presentado como flamante refuerzo del equipo y habló por primera vez en conferencia de prensa, donde tuvo palabras para el nacional. “Con Alexis me he enfrentado muchas veces. Lo he sufrido como rival y ahora es un alivio tenerlo de compañero”, dijo el zaguero.

“Ojalá podamos aportar y ayudar a los más jóvenes a ver el fútbol de manera distinta. El comportamiento, el respeto, los valores… todas las cosas que tenemos que mostrar en el día a día”, cerró.

🗣 @CesarAzpi, en su presentación como sevillista: "Veo el vestuario y voy a muerte con ellos" ⚪​🔴​#WeAreSevilla | #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 8, 2025

📅 ¿Cuándo debuta Alexis Sánchez con Sevilla?

Aún se desconoce cuándo debutará Alexis Sánchez con el Sevilla. Si bien ya entrena a la par de sus compañeros, habrá que esperar para saber si será considerado para el duelo de este viernes 12 de septiembre, cuando los andaluces reciban al Elche por la cuarta fecha de La Liga.