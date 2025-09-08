Alexis Sánchez ya entrena con el Sevilla. El Niño Maravilla dejó atrás los “temas burocráticos” que le impedían estar a la par de sus compañeros y se sumó a las prácticas de su nuevo equipo.

Las primeras sesiones del delantero chileno con el elenco andaluz han dejado muy buenas impresiones, las que tienen encantado al entrenador Matías Almeyda y al resto de sus compañeros.

💪 Alexis Sánchez lidera los entrenamientos del Sevilla

Según informó Diario de Sevilla, el conjunto blanquirrojo parece haber encontrado dos nuevos líderes en el camarín: Alexis Sánchez y César Azpilicueta, ambos recientemente llegados al equipo.

“Los veteranos futbolistas han tomado las riendas en un vestuario carente de líderes, siendo este uno de los motivos por los que se ha acometido su fichaje”, consignó el citado medio.

🏋️‍♂️ Alexis Sánchez en plena forma física

Sin embargo, el liderazgo del tocopillano no es lo único que ha cautivado en Sevilla, sino también su forma física. Y es que el delantero de 36 años ha llamado la atención por su forma de entrenar.

“Ha sido uno de los grandes protagonistas, demostrando en su primera sesión que la calidad sigue intacta pese a las dudas generadas por su edad”, precisó Diario de Sevilla.

📅 ¿Cuándo debuta Alexis Sánchez en Sevilla?

Ya entrenando a la par de sus compañeros, solo queda conocer si Alexis Sánchez será considerado por Matías Almeyda para el próximo duelo del Sevilla, el cual está previsto para este viernes 12 de septiembre cuando reciban a Elche por la cuarta jornada de La Liga.