Alexis Sánchez remeció el mercado en Europa. Sobre el cierre del libro de pases en el Viejo Continente, el Niño Maravilla sorprendió fichando por el Sevilla en el que marcará su retorno a La Liga de España.

El chileno, que rescindió contrato con Udinese, firmó por un año con el elenco andaluz. Sin embargo, pese a que su traspaso se oficializó hace algunos días, aún no entrena con su nuevo equipo.

🆕 Alexis Sánchez refuerza la parcela ofensiva sevillista. 🇨🇱



¡Bienvenido, Alexis!#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2025

👀 La razón por la que Alexis Sánchez aún no entrena con Sevilla

Según informó AS, el tocopillano no se ha podido sumar a las prácticas dirigidas por el argentino Matías Almeyda debido a un “asunto burocrático”.

“Alexis Sánchez sigue sin aparecer por el césped de la Ciudad Deportiva. En principio, parece, por un asunto burocrático. En La Liga aparece inscrito, pero como ‘validado provisional’”, consignó el citado medio.

⚽ ¿Cuándo debutará Alexis Sánchez en Sevilla?

Debido a que no ha podido entrenar a la par con sus compañeros, es muy difícil que Alexis Sánchez debute este viernes con Sevilla pese a que solucione sus problemas burocráticos.

De esta forma, habrá que esperar para conocer cuándo se estrenará el Maravilla con la camiseta de su nuevo equipo.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Alexis Sánchez?

En Al Aire Libre podrás seguir toda las novedades de Alexis Sánchez, quien vivirá una nueva experiencia internacional en el Sevilla.