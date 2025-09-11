Gabriel Suazo regresó al Sevilla. Tras la fecha FIFA donde el defendió a La Roja en el cierre de las Clasificatorias ante Brasil y Uruguay, el defensor se reincorporó a su club de cara a la cuarta fecha de La Liga.

De hecho, el entrenador del equipo, Matías Almeyda, reconoció que está esperando al formado en Colo Colo para que sea una alternativa este viernes cuando los andaluces enfrenten a Elche.

👏 Emotivo reencuentro con Alexis Sánchez

En su retorno al club, Gabriel Suazo se reencontró con Alexis Sánchez, flamante refuerzo de Sevilla con quien no había podido compartir debido a su participación con la selección chilena.

A través de sus redes sociales, el equipo andaluz compartió un registro del encuentro, donde se ve al lateral izquierdo abrazando al tocopillano en una gran muestra de afecto.

📅 ¿Cuándo juega Sevilla?

Sevilla jugará este viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas frente a Elche por la cuarta fecha de La Liga en el partido que podría marcar el debut de Alexis Sánchez con la camiseta andaluz.