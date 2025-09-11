Gabriel Suazo regresó al Sevilla. Tras la fecha FIFA donde el defendió a La Roja en el cierre de las Clasificatorias ante Brasil y Uruguay, el defensor se reincorporó a su club de cara a la cuarta fecha de La Liga.
De hecho, el entrenador del equipo, Matías Almeyda, reconoció que está esperando al formado en Colo Colo para que sea una alternativa este viernes cuando los andaluces enfrenten a Elche.
🏠 De vuelta a casa ♥️#WeareSevilla pic.twitter.com/Yvj0zM2Ixk— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 11, 2025
👏 Emotivo reencuentro con Alexis Sánchez
En su retorno al club, Gabriel Suazo se reencontró con Alexis Sánchez, flamante refuerzo de Sevilla con quien no había podido compartir debido a su participación con la selección chilena.
A través de sus redes sociales, el equipo andaluz compartió un registro del encuentro, donde se ve al lateral izquierdo abrazando al tocopillano en una gran muestra de afecto.
📅 ¿Cuándo juega Sevilla?
Sevilla jugará este viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas frente a Elche por la cuarta fecha de La Liga en el partido que podría marcar el debut de Alexis Sánchez con la camiseta andaluz.
- Fecha: Viernes 12 de septiembre
- Hora: 16:300 horas
- Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán