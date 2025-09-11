El Ramón Sánchez Pizjuán se viste de gala para el Sevilla vs Elche por la fecha 4 de LaLiga 2025/26, en un duelo que genera expectación en Chile por el posible debut de Alexis Sánchez y la presencia de Gabriel Suazo tras volver de la Selección chilena luego de disputar la última fecha FIFA de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El equipo de Matías Almeyda llega con la moral alta después de vencer al Girona, mientras que Elche busca mantener su invicto tras un arranque sólido en su regreso a Primera.

🇨🇱 ¿Qué canal transmite el partido Sevilla vs Elche EN VIVO?

El encuentro será transmitido en Chile por ESPN, y vía streaming en Disney+ Premium y Disney+ Estándar.

Además, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO en Al Aire Libre, con goles, formaciones confirmadas y análisis en tiempo real.

💻 TV: ESPN

ESPN 📲 Streaming: Disney+ Premium / Disney+ Estándar

Disney+ Premium / Disney+ Estándar 🖥️ Cobertura minuto a minuto: en Al Aire Libre

🕒 ¿A qué hora juega Sevilla vs Elche?

📆 Viernes 12 de septiembre de 2025

⏰ 16:00 en Chile (21:00 en España / 19:00 GMT)

🏟 Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla

⚽ ¿Juega Alexis Sánchez el Sevilla vs Elche?

El chileno podría sumar sus primeros minutos en el Sevilla, en lo que será su reestreno en LaLiga tras dejar al Barcelona en la temporada 2013/14, cuando partió a la Premier League para defender al Arsenal. De hecho, Matías Almeyda elogió su llegada:

“He visto que quiere ganar, es el primero que quiere ganar. Me gusta la humildad que tiene Alexis… Si aporta toda esa experiencia, seguramente dará lo que corresponde. Pero no esperaré que solo Alexis resuelva los partidos”, dijo el técnico de los Nervionenses en conferencia de prensa.

Y agregó: “No le voy a poner una carga a Alexis. Él tiene que participar cuando le toque, sean 15 o 90 minutos”.

🇨🇱 ¿Cómo llega Gabriel Suazo al Sevilla vs Elche?

El lateral chileno viene de jugar los dos partidos de Eliminatorias con la Roja. Almeyda explicó:

“Retrasamos el entrenamiento para poder contar con Gabi. Sé que esos viajes cansan y él jugó los dos partidos. Habrá que preguntarle cómo está y confiar en su palabra”.

Suazo será evaluado hasta último momento para definir si va desde el inicio.

📺 ¿Dónde ver Sevilla vs Elche por ESPN?

La señal internacional de ESPN transmitirá el partido en vivo para quienes lo sigan por cable.

👉 ESPN en cableoperadores:

VTR: 48 (SD) / 843 (HD)

DirecTV: 621 (SD) / 1621 (HD)

Entel: 212 (HD)

Claro: 174 (SD) / 474 (HD)

GTD/Telsur: 85 (SD) / 844 (HD)

Movistar: 480 (SD) / 884 (HD)

Zapping: 90 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Elche?

El partido no tendrá transmisión en TV abierta en Chile, pero podrás seguirlo EN VIVO en Al Aire Libre, con relatos, estadísticas, minuto a minuto, goles y toda la cobertura desde el Ramón Sánchez Pizjuán.

💻 ¿Dónde ver Sevilla vs Elche online por streaming?

El duelo estará disponible vía streaming en:

Disney+ Premium (requiere suscripción)

(requiere suscripción) Disney+ Estándar (requiere suscripción)

Además, tendrás el minuto a minuto en Al Aire Libre, con goles, polémicas y análisis en tiempo real.

📊 ¿Cómo llegan Sevilla y Elche en LaLiga?

Sevilla: marcha 12º con 3 puntos, 5 goles a favor y 5 en contra. Cortó la mala racha venciendo 0-2 al Girona tras dos derrotas iniciales. No logra dos triunfos seguidos en Liga desde hace 17 meses.

marcha 12º con 3 puntos, 5 goles a favor y 5 en contra. Cortó la mala racha venciendo 0-2 al Girona tras dos derrotas iniciales. No logra dos triunfos seguidos en Liga desde hace 17 meses. Elche: está 7º con 5 puntos, invicto con un triunfo (2-0 al Levante) y dos empates (ante Betis y Atlético).

🏆 ¿Qué ganó Alexis Sánchez en su paso por LaLiga con Barcelona?

El tocopillano jugó entre 2011 y 2014 en el Barcelona, con 141 partidos, 47 goles y 35 asistencias. En ese periodo el “Niño Maravilla” conquistó:

Supercopa de España 2011

Copa del Rey 2011-12

LaLiga 2012-13

Supercopa de España 2013

🔴 Formación probable de Sevilla vs Elche

El cuadro de Almeyda arrastra bajas importantes como Ejuke, Joan Jordán y Akor Adams, además de la incógnita de Suazo tras la doble fecha con Chile.

En el arco, Nyland pasó de cuestionado a figura en Montilivi y seguirá siendo la apuesta. En defensa, Juanlu se consolidó en la derecha, mientras que en la zaga central Kike Salas tiene el puesto fijo y su compañero podría ser Castrín, aunque Azpilicueta y Cardoso también pelean. En la izquierda, la gran duda es Suazo, quien podría dejar su lugar a Oso si no llega en condiciones.

En el mediocampo, Mendy apunta a ser titular junto a Agoumé. Más arriba, Almeyda podría optar por los “locos bajitos”: Vargas, Peque y Alfon, con movilidad y velocidad en la línea de tres. En la delantera, Isaac Romero aparece como referencia, aunque la expectativa está en ver si Alexis Sánchez debuta como titular o ingresando desde la banca.

👉 Posible XI del Sevilla:

Nyland; Juanlu, Kike Salas, Castrín, Oso (o Suazo); Mendy, Agoumé; Vargas, Peque, Alfon; Isaac Romero o Alexis Sánchez*.

DT: Matías Almeyda.

(*Alexis podría debutar como titular o desde el banco).

🔵 Formación probable de Elche vs Sevilla

Dituro; Clerc, Bigas, Roco, Palacios; Mascarell, Guti; Fidel, Morente, Tete Morente; Boyé.

DT: Eder Sarabia.

📣 Sigue el Sevilla vs Elche en LaLiga 2025/26. Ingresa a Al Aire Libre para ver el minuto a minuto, con goles, polémicas y toda la cobertura desde el Ramón Sánchez Pizjuán.