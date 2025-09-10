Gabriel Suazo jugó los dos partidos finales de Chile en las Eliminatorias ante Brasil y Uruguay, situación que no gustó para nada en Sevilla, donde el nacional recientemente llegó para jugar en La Liga de España.

Desde allá llegaron los reclamos en contra de La Roja, asegurando que hubo una “jugarreta” con el lateral izquierdo, quien apenas ha podido jugar un partido con la camiseta de los andaluces.

😡 Los reclamos en Sevilla contra Chile por Gabriel Suazo

El medio Estadio Deportivo de Sevilla fue duro contra Chile y expresó: “Almeyda (Matías Almeyda, DT del club) espera a sus internacionales: ya sólo queda Suazo… El carrilero zurdo llegará muy cansado y con muchos minutos en sus piernas después de un viaje de vuelta de más de 10.000 kilómetros tras la última cita disputada en tierras chilenas. El seleccionador, Nicolás Córdova, completó la jugarreta al Sevilla al emplearlo de nuevo como titular y jugar el encuentro completo en el empate sin goles ante el combinado de Uruguay”.

“El carrilero volvió a disputar el partido completo con Chile a pesar de no jugarse nada y no se incorporará al grupo hasta el entrenamiento de mañana, por lo que volverá cargado de minutos tras un largo viaje y con muy pocas opciones de entrar en la lista”, añadió.

📅 ¿Cuándo juega Gabriel Suazo?

El gran problema de todo esto, es que Gabriel Suazo debe volver a la cancha con Sevilla este viernes a las 16:00 horas de Chile ante Elche por La Liga de España.

Se espera que el chileno no sea titular, ya que apenas tendrá el entrenamiento de este jueves en el cuerpo con sus compañeros, aunque sí estará disponible para Matías Almeyda.

📅 Gabriel Suazo ha jugado poco en Sevilla

Gabriel Suazo apenas ha jugado un partido con la camiseta de Sevilla: el chileno fue inscrito tarde por el club andaluz, debido a problemas con el Fair Play financiero, por lo que debió hacer algunos ajustes de sueldo para contar con el excapitán de Colo Colo.



🔗 Para saber más de Gabriel Suazo y su experiencia en Sevilla debes acceder a Al Aire Libre.