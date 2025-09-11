Alexis Sánchez continúa preparándose para su debut con el Sevilla. El tocopillano, que fue la gran sorpresa del mercado de pases en Europa, entrena a la par de sus compañeros y ya piensa en sumar minutos en el elenco andaluz.

En medio de esa situación, el Niño Maravilla fue elogiado por su nuevo entrenador, Matías Almeyda, quien destacó su humildad y adelantó cuál será el rol que cumplirá el chileno en su equipo.

❤️ ¡Con ganas de verte jugar en Nervión! ✨ pic.twitter.com/MNL6eiunsA — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 9, 2025

👏 DT de Sevilla elogió a Alexis Sánchez

En conferencia de prensa, el estratega argentino señaló que “nunca lo había entrenado, así que no puedo hablar de sus números. Lo que sí puedo decir es que he visto que quiere ganar, es el primero que quiere ganar. Si aporta toda esa experiencia y recorrido, seguramente aportará el granito de arena que tiene que aportar cada jugador, porque si esperamos que solo Alexis haga lo que tiene que hacer todo un equipo, estamos equivocamos”.

“Me gusta la humildad que tiene Alexis. Son tipos que ya han ganado cosas, que no están necesitados de nada y simplemente quieren jugar. Como cuando eran chicos. El fútbol se trata de eso, jugar, divertirse y querer ganar como cuando eras amateur. Esa parte no debe morir nunca y veo eso en jugadores como Alexis”, añadió.

Por último, aclaró cuál será el rol del chileno en el Sevilla. “No le voy a poner una carga a Alexis. Él tiene que participar cuando le toque, sean 15 o 90 minutos. Yo no voy a esperar que él resuelva los partidos, eso lo tiene que hacer todo el equipo”, completó.

👀 En Sevilla esperan por Gabriel Suazo

Por otro lado, Almeyda también tuvo palabras para Gabriel Suazo, quien se reintegró a Sevilla tras la fecha FIFA donde defendió a la selección chilena en los duelos ante Brasil y Uruguay.

“Retrasamos el entrenamiento para poder contar con Suazo. Sé que esos viajes cansan y él jugó los dos partidos. Habrá que preguntarle cómo está, confiar en su palabra. Tenemos variantes, pero principalmente esperaré a ver cómo se encuentra Gabi”, concluyó.