El fichaje de Alexis Sánchez en el Sevilla fue una de las bombas del cierre del mercado europeo. El tocopillano, que rescindió con Udinese, decidió mantenerse en el Viejo Continente y firmar por una temporada con el elenco andaluz. Sin embargo, para concretar su llegada tuvo que hacer un importante sacrificio económico.

El delantero chileno aceptó rebajar de manera considerable su salario con el fin de seguir compitiendo en una liga top, dejando atrás las cifras que recibía en Italia para adaptarse a la realidad financiera del conjunto español.

💰 Sueldo de Alexis Sánchez en Sevilla: la rebaja frente a Udinese

Según información revelada por El Chiringuito, Alexis Sánchez percibirá en Sevilla poco más de un millón de euros al año, es decir, cerca de 1.120 millones de pesos chilenos. Una cifra inferior a lo que recibía en Udinese, donde alcanzaba 1,5 millones de euros (aproximadamente 1.642 millones de pesos).

La diferencia supera los 500 mil euros, aunque el contrato del tocopillano incluye incentivos que podrían elevar sus ganancias dependiendo de su rendimiento y la campaña del club.

⚽ Sevilla y su ajuste salarial en el mercado

El acuerdo con el chileno va en línea con la política del club, que buscó ajustarse al límite salarial impuesto por La Liga. Este factor ya había generado problemas para inscribir refuerzos como Gabriel Suazo, situación que finalmente se resolvió en las últimas semanas.

De esta manera, Sánchez inicia un nuevo desafío en su carrera, apostando más por la competencia deportiva que por el aspecto económico, en busca de seguir vigente en Europa.