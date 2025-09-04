El chileno Alexis Sánchez finalmente pudo tener su primera práctica como jugador de Sevilla, el club que eligió para continuar con su carrera en el fútbol europeo por sobre haber vuelto a Sudamérica, donde tuvo más de un interesado en el último mercado de pases.

Junto con vivir su primer entrenamiento en Sevilla, Alexis dio también su primera entrevista en el club, donde apuntó principalmente a los motivos de su decisión y qué es lo que más lo motiva a mantenerse en la élite en el viejo continente.

⚽ Alexis Sánchez confía a pleno que puede rendir en Sevilla

En diálogo con los medios oficiales del club, Alexis Sánchez contó por qué tomó la oportunidad de seguir en un club europeo de la alta competencia por sobre otras opciones.

“Es una oportunidad, con un club grande como es el Sevilla. Tuve muchas oportunidades también para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, todavía tengo para estar en Europa y más que nada en el Sevilla, un club grande”, apuntó AS7.

Del mismo modo, manifestó que: “Me tocó jugar acá en contra y la verdad que es hermoso. Creo que debe estar más arriba de lo que está. Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando Champions, ganando títulos como Europa League, volver a lo alto”.

Alexis se pone a punto con Sevilla/ © Prensa Sevilla

💪 El gran desafío que se pone Alexis en su nuevo paso en Europa

Consultado por sus sensaciones de dar este nuevo paso en su carrera y el desafío de mantenerse en la élite del fútbol europeo, Alexis no dejó dudas de cómo se siente al respecto. “Creo que uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puede demostrar”.

“Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números. Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Siempre, donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar”, remarcó el tocopillano, dejando en claro que sigue teniendo hambre de demostrar que está para grandes cosas en un club que necesita volver a ser protagonista en esta temporada 2025-26.

📆 ¿Cuándo debutará Alexis con Sevilla?

Lo más seguro es que el debut de Alexis Sánchez con la camiseta de Sevilla se de el próximo viernes 12 de septiembre, cuando reciban a Elche en el Ramón Sánchez Pizjuán por la cuarta fecha de La Liga española.