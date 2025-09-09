Alexis Sánchez fue presentado como flamante refuerzo de Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán este martes, instancia en la que el chileno como suele ser habitual demostró sus habilidades con el balón en cancha y luego atendió a los medios en una conferencia, en la que volvió a confrontar las críticas por su fichaje en el elenco español.

Al momento de anunciarse su llegada a Sevilla hubo bastantes cuestionamientos de los hinchas del club por la incorporación del tocopillano a sus 36 años de edad, algo de lo que el propio jugador ha tratado de acallar asegurando que se encuentra en un buen momento físicamente hablando.

⚽ Alexis promete que se siente mejor que nunca en su llegada a Sevilla

Ya hace unos días Alexis había emitido declaraciones como nuevo jugador de Sevilla donde aseguró que para él la edad no es un tema a la hora de entrar a la cancha, algo de lo que hizo hincapié esta jornada en su presentación oficial.

“Yo me siento bien, me estoy preparando físicamente para estar a tope. Esa es mi mentalidad, la edad es un número y tengo que demostrarlo y luego se lo pondré difícil al entrenador. Estoy para ayudar a los jóvenes y darle alegrías al club. Sentí que el Sevilla puede estar mal, pero la gente siempre está ahí”, expresó AS7.

Del mismo modo, mencionó sobre sus sensaciones de este nuevo paso por Europa que: “El presidente y entrenador se interesaron por mí y vi esa confianza. Es un club grande y toca pelear por lo grande que es el club. En el fútbol, cada vez que pasan años el fútbol es más simple. La edad no es un problema y hay que demostrarlo en el campo”.

Alexis vivió su presentación oficial con Sevilla/ © Sevilla

✍️ ¿Cuál es el contrato de Alexis Sánchez en Sevilla?

Alexis fichó por Sevilla con un contrato por una temporada, hasta junio de 2026, aunque con opción de prolongar el vínculo en caso que el club así lo quisiera.

⚽ ¿Cuándo debutará Alexis con Sevilla?

Lo más seguro es que el debut de Alexis Sánchez con la camiseta de Sevilla ocurra este viernes 12 de septiembre, cuando el elenco andaluz reciba a Elche por la cuarta fecha de La Liga española.

🔗 ¿Dónde leer más sobre Alexis Sánchez?

