Alexis Sánchez volvió a sonreír en Sevilla y, a sus 37 años, aseguró que no se ve colgando los botines en el corto plazo. En una entrevista con Diario AS, el tocopillano habló de su presente en España y sorprendió con una confesión que de seguro llamará la atención de todos los hinchas de La Roja.

El Tocopillano empezó desde la banca el duelo ante el Alavés, a diferencia de Suazo que sí alineó desde el arranque.

🇨🇱 ¿Alexis Sánchez quiere jugar el Mundial 2030 con Chile?

Sí. El Maravilla dejó claro que no se ve lejos de la Roja y que su gran objetivo es llegar a otro Mundial. “Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería ya en 2030, con 42 años. Tengo que estar físicamente bien, mentalmente bien, y eso te lo va diciendo el profesionalismo con el paso del tiempo”, aseguró.

El delantero, que ya suma más de 20 años de carrera en Europa, insistió en que la edad no es un impedimento si mantiene la disciplina. “No vine a pasear a Sevilla. Voy a intentar ponérselo difícil a Almeyda y demostrar que puedo ayudar de titular”, agregó.

🔴 Alexis Sánchez y su visión de la Roja

El histórico goleador también analizó la crisis de la Selección Chilena. Aseguró que en los últimos años no se supo aprovechar el talento de los jugadores. “No colocaron a los futbolistas en su sitio y momento correctos. Por ejemplo, a mí me ponían de 6, y esa no era mi posición”, afirmó.

Alexis se mostró dispuesto a seguir siendo parte del recambio mientras su nivel lo respalde. “Pocos jugadores están en Europa al nivel que estoy yo, Suazo y algunos otros”, lanzó con seguridad.

👔 ¿Pellegrini a la Roja? La opinión de Alexis Sánchez

Consultado por la chance de que Manuel Pellegrini asuma como seleccionador, Sánchez no dudó: “Manuel siempre ha sido ideal para la selección. Para empezar, porque los jugadores chilenos somos complicados de entender y necesitamos un seleccionador que sea también chileno”.

Incluso comparó al ingeniero con uno de los entrenadores más influyentes de su carrera: “Para mí es parecido a Arsène Wenger, un señor del fútbol que entiende este deporte y al futbolista”, cerró el ex goleador del Arsenal.

