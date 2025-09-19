El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vuelve a escena este fin de semana en LaLiga con un desafío clave frente al Alavés, en el Estadio de Mendizorroza. El cuadro andaluz busca levantar vuelo tras un inicio irregular, mientras que los babazorros quieren ratificar su buen arranque en la temporada.

La expectativa en Chile es máxima: el “Niño Maravilla” debutó con una asistencia de taco que recorrió el mundo, mientras que Suazo pelea por consolidarse como titular en la defensa. Ambos llegan con el objetivo de reafirmar su protagonismo en un partido que promete ser intenso.

📺 ¿Qué canal transmite Alavés vs Sevilla EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido este sábado 20 de septiembre a las 13:30 horas de Chile desde el Estadio de Mendizorroza. Se podrá ver en los siguientes canales:

Disney+ Premium (streaming exclusivo)

ESPN 2 (TV)

🕒 ¿A qué hora juega Alavés vs Sevilla por LaLiga?

📆 Sábado 20 de septiembre de 2025

⏰ 13:30 horas en Chile

🏟 Estadio de Mendizorroza, Vitoria

📡 ¿Dónde ver Alavés vs Sevilla por Disney+?

El partido estará disponible de manera oficial en Disney+ Premium en todo Chile y Latinoamérica.

📺 ¿Dónde ver Alavés vs Sevilla por ESPN2?

La señal internacional de ESPN 2 transmitirá el partido en vivo para quienes lo sigan por cable.

👉 Señales ESPN 2 en Chile:

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DirecTV: 622 (SD) – 1622 (HD)

Entel: 214 (HD)

Claro: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/Telsur: 84 (SD) – 855 (HD)

Movistar: 482 (SD) – 886 (HD)

TuVes: 510 (HD)

Zapping: 91 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS el Alavés vs Sevilla?

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez el Alavés vs Sevilla?

El “Niño Maravilla” debutó el pasado viernes en el empate 2-2 contra Elche y fue protagonista absoluto: ingresó en el minuto 61 y asistió de taco a Gerard “Peque” Fernández para el gol del empate, tras revisión del VAR. Su jugada fue destacada en España y en Chile, recordando la mejor versión del delantero.

Pese a ese estreno soñado, Matías Almeyda planea mantenerlo como alternativa desde el banco, apostando a que sume minutos en el segundo tiempo.

🇨🇱 ¿Será titular Gabriel Suazo en Alavés vs Sevilla?

El capitán de la Roja sí tiene grandes opciones de ir desde el arranque. Almeyda lo considera en la línea defensiva junto a Juanlu, Azpilicueta, Nianzou y Marcao. Aunque cometió la falta que derivó en un gol de Elche, también fue clave con un pase filtrado para Alexis en la jugada del empate. En Sevilla valoran su carácter y capacidad ofensiva.

🔴 Formaciones confirmadas de Alavés vs Sevilla

La formación de Alavés (DT: Eduardo Coudet): Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Garcés, Diarra; Blanco, Ibáñez; Carlos Vicente, Aleñá, Guridi; Mariano.

La formación del Sevilla (DT: Matías Almeyda): Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Isaac, Alfon.

📊 ¿Cómo llegan Alavés vs Sevilla en LaLiga?

El Alavés llega séptimo en la tabla con 7 puntos, después de vencer 1-0 al Athletic en la última jornada. Con un equipo compacto y sólido en defensa, los babazorros han logrado ilusionar a su hinchada con un arranque prometedor.

El Sevilla, en cambio, vive un inicio más irregular y marcha duodécimo con 4 puntos. Sin embargo, el empate frente a Elche dejó una buena sensación, principalmente por el aporte de Alexis y Suazo, quienes cambiaron la dinámica del equipo en el tramo final.

