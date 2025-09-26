Alexis Sánchez ha respondido en sus primeras apariciones con Sevilla en La Liga española, y aunque el chileno no ha sido titular y se matriculó tanto con goles y asistencias, además de exponer su jerarquía en el terreno de juego.

En su debut ante Elche Alexis dio una asistencia que permitió un empate con sabor a triunfo, mientras que luego marcó en la victoria sobre Alavés, ambos encuentros viniendo desde la banca. Pero, pese a su trascendencia se conoció de una llamativa decisión del DT Matías Almeyda de cara al próximo encuentro que tendrá Sevilla.

⚽️ Alexis deberá seguir esperando su gran chance en Sevilla

En su último partido liguero Sevilla cayó por 2-1 a manos de Villarreal, encuentro en el que Alexis saltó también desde la banca y jugó alrededor de 40 minutos, al reemplazar a los 55′ a Chidera Ejuke.

Ahora, el equipo de los chilenos deberá enfrentar a Rayo Vallecano este domingo 28 de septiembre, encuentro para el que Almeyda planea mantener a Sánchez en la banca.

El portal Diario de Sevilla detalló que el estratega argentino parará un ataque con Rubén Vargas, el propio Ejuke e Isaac Romero en desmedro del tocopillano. Eso sí, habrá un chileno seguramente en el XI estelar, ya que Gabriel Suazo se ha adueñado de la banda izquierda en la zona defensiva.

Alexis sigue esperando una chance como titular en Sevilla/ © Imago

📅¿Cuándo juegan Alexis Sánchez y Sevilla?

Tras la caída ante Villarreal el pasado martes, Sevilla y Alexis Sánchez volverán a saltar a la cancha este domingo 28 de septiembre a las 9:30 horas cuando reciban a Rayo Vallecano por la séptima fecha de La Liga.

