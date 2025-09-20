El Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez visitó al Alavés por la quinta fecha de la liga española en un partido cargado de emociones. El inicio parecía auspicioso para los andaluces, pero rápidamente la historia se torció con el gol de Rubén Vargas a los 10 minutos.

El panorama se complicó aún más con la lesión de Alfonso González, que obligó a Matías Almeyda a recurrir antes de lo pensado al Niño Maravilla, quien ingresó en el minuto 14. El ingreso del chileno coincidió con un desorden defensivo y un penal convertido por Carlos Vicente para los locales.

⚽ Gol de Alexis Sánchez en Sevilla vs Alavés

Con el marcador cuesta arriba, el Sevilla intentó reaccionar y Alexis tomó la manija ofensiva. El chileno se mostró participativo, buscando espacios y asociándose en ataque, aunque la primera mitad terminó sin más novedades.

El segundo tiempo trajo lo mejor para el exjugador de Udinese. A los 60 minutos, José Ángel Carmona desbordó por la derecha y lanzó un centro preciso que encontró al Tocopillano. Con un gesto técnico de primera, Alexis definió de cachetada y puso el 2-1 parcial para el Sevilla.

El gol no solo levantó al equipo para quedarse con el triunfo, sino que también marcó el regreso a las redes para Sánchez, quien no convertía desde el 1 de abril de 2024, cuando vestía la camiseta del Inter frente al Empoli.

Mira el gol del Niño Maravilla