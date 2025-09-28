El Sevilla logró un trabajado triunfo en su visita a Rayo Vallecano por la séptima fecha de La Liga de España, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares. El equipo andaluz ganó por 0-1 en un duelo que se definió en los minutos finales y donde los chilenos tuvieron un rol clave.

Este resultado significó la tercera victoria de Sevilla en la temporada y lo deja con buen ánimo de cara al próximo desafío frente a Barcelona.

❓ ¿Cómo fue la jugada de Alexis Sánchez en el gol del Sevilla?

El tanto llegó en el minuto 87, cuando Alexis Sánchez recuperó la pelota en el mediocampo y habilitó a José Ángel Carmona. El español lanzó un centro rasante que Akor Adams transformó en el 1-0 definitivo.

La acción del Maravilla fue determinante, confirmando su importancia en el esquema del equipo, que dirige Matías Almeyda.

🩹 ¿Qué pasó con el codazo que sufrió Alexis durante el partido?

En el primer tiempo, a los 34’, el tocopillano recibió un fuerte codazo de Florian Lejeune, lo que encendió las alarmas. El defensor de Rayo fue amonestado, mientras Sánchez logró recuperarse y seguir jugando hasta los descuentos, cuando fue reemplazado por Peque Fernández.

Pese al golpe, Alexis cumplió un buen cometido en ofensiva, siendo una de las piezas más activas del ataque sevillista.

🇨🇱 ¿Cómo jugó Gabriel Suazo frente a Rayo Vallecano?

El lateral chileno fue titular y disputó los 90 minutos. Se ubicó en la banda izquierda, apoyando tanto en defensa como en ataque, mostrando solidez en su labor. Suazo fue elogiado por la prensa española por su despliegue, confirmando su consolidación en el equipo andaluz.

𝗔𝗞𝗢𝗥 𝗔𝗗𝗔𝗠𝗦 ⚽️🇳🇬



✔️ Primer gol en @LaLiga

✔️ Tres puntos

✔️ Tercera victoria seguida fuera de casa #RayoSevilla #LaLigaHighlights pic.twitter.com/Vq6mvxc4SC — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 28, 2025

📅 ¿Qué viene ahora para el Sevilla en La Liga?

Con esta victoria, Sevilla sumó 10 puntos y escaló al octavo lugar de la tabla, a ocho del líder Real Madrid (18). Su próximo partido será el domingo 5 de octubre a las 11:15 horas, cuando reciba en casa al FC Barcelona en un choque de alta exigencia.

