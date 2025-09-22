Alexis Sánchez volvió a sonreír en Europa. El Niño Maravilla está viviendo su renacer en Sevilla, club al que llegó sobre el cierre del mercado y en el cual ya suma un gol y una asistencia.

El chileno ha cautivado a todos en su su nuevo equipo, incluido a su entrenador Matías Almeyda, quien en las últimas horas volvió a tener palabras para su dirigido.

🤩 En Sevilla alucinan con Alexis Sánchez

En conferencia de prensa, el director técnico argentino confesó que “lo había estudiado bastante, hablé con él y me contó lo que venía haciendo. Es muy importante cuando alguien tiene ganas, y en eso no importa la edad”.

“Está muy bien físicamente y lo acompaña con su profesionalismo. Todo eso ayuda a que esté en un nivel bueno. El otro día no tenía pensado ponerlo la cantidad de minutos que jugó”, agregó.

Por último, Almeyda insistió en el rol de Alexis en el equipo. “Corrió muchísimo y a una alta intensidad, uno de los que más. Tampoco tiene que ser nuestro salvador, sino un complemento más”, concluyó.

📅¿Cuándo juega Alexis Sánchez?

Tras vencer a Alavés el pasado fin de semana, Sevilla y Alexis Sánchez volverán a saltar a la cancha este martes 23 de septiembre a las 16:30 horas cuando reciban a Villarreal por la sexta fecha de La Liga.

