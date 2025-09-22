El Ramón Sánchez-Pizjuán se viste de gala para recibir un partido de alto voltaje. El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo buscará este martes sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo, algo que no consigue hace más de un año y medio. Enfrente estará el Villarreal, tercero en la tabla, que llega en gran momento y decidido a mantenerse en zona de Champions.

La atención en Chile está puesta en el “Niño Maravilla”, que en apenas 105 minutos con la camiseta nervionense ya suma una asistencia y un gol, ambos decisivos para rescatar puntos en LaLiga. Suazo, por su parte, sigue luchando por consolidarse como titular en la defensa de Matías Almeyda.

📺 ¿Qué canal transmite Sevilla vs Villarreal EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido este martes 23 de septiembre a las 16:30 horas de Chile desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Se podrá ver en los siguientes canales:

DGO (streaming)

DSports 2 (TV)

Amazon Prime Video (suscripción con prueba gratuita en primevideo.com)

🕒 ¿A qué hora juega Sevilla vs Villarreal por LaLiga?

📆 Martes 23 de septiembre de 2025

⏰ 16:30 horas en Chile

🏟 Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla

📡 ¿Dónde ver Sevilla vs Villarreal por DirecTV?

La señal de DSports 2 transmitirá el partido en vivo para quienes lo sigan por televisión.

👉 Señales DSports 2 en Chile:

DirecTV: 612 (SD) / 1612 (HD)

📺 ¿Dónde ver Sevilla vs Villarreal por Amazon Prime?

El encuentro estará disponible en Amazon Prime Video, con suscripción activa de $6.490/mes. Existe la posibilidad de acceder con un periodo de prueba gratuito en 👉 primevideo.com.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS el Sevilla vs Villarreal?

Podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl, con minuto a minuto, goles, estadísticas y toda la cobertura especial de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en LaLiga.

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez en el Sevilla vs Villarreal?

El “Niño Maravilla” ha dejado huella en sus primeros dos partidos: debutó con una asistencia de taco frente al Elche (2-2) y luego marcó un gol ante el Alavés (2-1), rompiendo una sequía que arrastraba desde abril de 2024 con el Inter.

En apenas 105 minutos ya demostró su jerarquía, disipando las dudas que acompañaron su fichaje. Ahora, tras la lesión confirmada de Alfon (esguince medial del tobillo derecho), Alexis tiene serias opciones de partir como titular por primera vez con la camiseta del Sevilla.

🇨🇱 ¿Será titular Gabriel Suazo en Sevilla vs Villarreal?

El capitán de la Roja tiene grandes opciones de estar desde el arranque. Almeyda lo considera en la línea defensiva junto a Azpilicueta, Nianzou y Marcao.

Aunque ante el Elche cometió un error que terminó en gol, se reivindicó con un pase filtrado que dio origen a la jugada del empate asistida por Alexis. En Nervión valoran su despliegue, liderazgo y capacidad de ir al ataque.

🔴 Formaciones confirmadas de Sevilla vs Villarreal

Sevilla (DT: Matías Almeyda): Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Isaac; Alexis, Carmona.

Villarreal (DT: Marcelino García Toral): Luiz Junior; Pedraza, Rafa Marín, Foyth, Pau Navarro; Moleiro, P. Gueye, Thomas, Pépé; Akhomach, Mikautadze.

📊 ¿Cómo llegan Sevilla y Villarreal en LaLiga?

El Sevilla marcha 9° con 7 puntos, tras un triunfo vital 2-1 sobre el Alavés. El equipo de Almeyda destaca por su mejora defensiva (5 goles encajados en 6 partidos) y por la irrupción de Alexis como pieza determinante.

El Villarreal, en cambio, llega en plena forma: 3° con 13 puntos, tras derrotar 2-1 a Osasuna en El Sadar. Con un promedio de casi dos goles por partido y un bloque defensivo sólido, el Submarino Amarillo busca dar un golpe sobre la mesa en su visita al Sánchez-Pizjuán.

📖 Historial Sevilla vs Villarreal en LaLiga

En el historial de LaLiga, Sevilla y Villarreal se han enfrentado en 53 partidos oficiales. Los andaluces llevan la ventaja con 23 triunfos, contra 15 empates y 15 victorias del Submarino Amarillo.

En el Ramón Sánchez-Pizjuán, la balanza se inclina aún más: Sevilla ganó 14 de los 26 duelos como local, con 6 empates y 6 victorias visitantes. Además, los hispalenses no pierden en casa ante Villarreal desde 2022, acumulando 2 victorias y 1 empate en sus últimos tres choques.

