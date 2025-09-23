Alexis Sánchez fue ovacionado en el duelo de Sevilla vs Villarreal por LaLiga española: el chileno ingresó en el segundo tiempo y el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán explotó. “Es impresionante”, dijeron desde una transmisión local.

Gabriel Suazo fue titular y jugó todo el partido, también siendo reconocido por su gran esfuerzo en cada pelota, aunque esto tampoco sirvió para evitar la caída por 2-1.

⚽ Los goles de Sevilla vs Villarreal por LaLiga

Villarreal abrió la cuenta en los 17 minutos con un tanto de Tani Oluwaseyi, aunque el empate de los locales llegó en los 51’ con un tanto de Djibril Sow (51’).

Ya con Alexis en la cancha Sevilla tuvo buenas opciones, pero los problemas llegaron cuando se lesionó Tanguy Nianzou cerca de los 80 y no pudieron reemplazarlo ya que no tenían cambios, por lo que terminaron con un jugador menos.

Esto lo aprovechó el Submarino Amarillo y marcó el 2-1 en los 86’ mediante Manor Solomon. De todas maneras, el final fue de infarto, dado que los dueños de casa se fueron con todo en busca del empate y estuvieron cerca, pero no lo consiguieron.

🔗 Para saber más de Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y Sevilla accede a Al Aire Libre.