El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, se rindió ante la influencia de Alexis Sánchez luego del triunfo por 0-1 frente a Rayo Vallecano por La Liga de España. El DT argentino subrayó la energía, experiencia y liderazgo del delantero nacional, que fue titular por primera vez con el cuadro andaluz.

La actuación de Sánchez fue clave en la jugada del gol del triunfo, pero más allá de lo futbolístico, el estratega destacó el rol del tocopillano en el vestuario.

❓ ¿Qué dijo Matías Almeyda sobre Alexis Sánchez tras el partido?

En conferencia de prensa, Almeyda aseguró que el chileno ha contagiado al plantel con su actitud y pasión por el fútbol. “Es un jugador que da alegría y que llegó con una energía que la está contagiando. Ayer estaba con los jóvenes, que le rodeaban, porque es un jugador que habla de fútbol, acciones, jugadores. No está todo el día con el móvil (celular)”, señaló el DT.

El entrenador también lo comparó con César Azpilicueta, a quien calificó como otro líder fundamental dentro del equipo.

🔴 ¿Por qué Alexis Sánchez es considerado líder en Sevilla?

Almeyda resaltó que Alexis es un ejemplo para los más jóvenes, no sólo por su trayectoria sino también por su compromiso. “Alexis es, junto con César Azpilicueta, esa clase de líderes que aman lo que hacen. Le están metiendo un amor que ojalá lo transmitan a muchos jóvenes”, indicó el técnico.

Además, destacó la entrega del chileno: “Es uno de los más bajitos y gana pelotas arriba, no es el más rápido y te gana en corto, se nota que ha jugado a un nivel muy alto”.

🇨🇱 La vigencia de Alexis Sánchez a sus 36 años

Pese a no estar en la plenitud física de sus 22 o 30 años, Almeyda aseguró que Alexis mantiene su vigencia gracias a su inteligencia dentro del campo. “El fútbol es un juego para vivos”, sentenció el estratega, quien confía en que el chileno seguirá siendo una pieza clave en la temporada del Sevilla.

