En el reencuentro de Alexis Sánchez ante su exequipo el FC Barcelona, el Niño Maravilla no sólo comenzó como titular junto a Gabriel Suazo, sino que además, abrió la cuenta en el Sánchez-Pizjuán y anotó su primer gol de local con la camiseta del Sevilla.

El conjunto de Matías Almeyda goleó por 4-1 a uno de los líderes de LaLiga y sumó importantes tres puntos. Pero lo más importante estuvo a los 13 minutos, cuando el árbitro cobró un penal en favor de los dueños de casa y el Tocopillano fue el encargado del tiro desde los 12 pasos.

⚽ El gol de Alexis Sánchez ante el Barcelona:

El penal que sirvió el chileno, engañó totalmente a Szczesny. Una joya.

¡GOOOL DE ALEXIS SÁNCHEZ A BARCELONA!



De penal, el Niño Maravilla puso el 1-0 para Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

🥳 El triunfo definitivo del Sevilla ante Barcelona

Isaac Romero aumentó la cuenta para el Sevilla a los 36′ y Marcus Rashford descontó para el Barca a los 45+7′.

Sin embargo, los de Andalucía se hicieron fuertes de local y José Ángel Carmona anotó el tercer tanto a los 90′, mientras que Akor Adams cerró el 4-1 definitivo a los 90+6′.

Alexis Sánchez fue reemplazado a los 90+3′ por Chidera Ejuke, mientras que Gabriel Suazo fue titular durante todo el encuentro.