En el reencuentro de
Alexis Sánchez ante su exequipo el FC Barcelona, el Niño Maravilla no sólo comenzó como titular junto a Gabriel Suazo, sino que además, abrió la cuenta en el Sánchez-Pizjuán y anotó su primer gol de local con la camiseta del Sevilla.
El conjunto de Matías Almeyda goleó por 4-1 a uno de los líderes de LaLiga y sumó importantes tres puntos. Pero lo más importante estuvo a los 13 minutos, cuando el árbitro cobró un penal en favor de los dueños de casa y el Tocopillano fue el encargado del tiro desde los 12 pasos.
⚽ El gol de Alexis Sánchez ante el Barcelona:
El penal que sirvió el chileno, engañó totalmente a Szczesny. Una joya.
🥳 El triunfo definitivo del Sevilla ante Barcelona
Isaac Romero aumentó la cuenta para el Sevilla a los 36′ y Marcus Rashford descontó para el Barca a los 45+7′.
Sin embargo, los de Andalucía se hicieron fuertes de local y José Ángel Carmona anotó el tercer tanto a los 90′, mientras que Akor Adams cerró el 4-1 definitivo a los 90+6′.
Alexis Sánchez fue reemplazado a los 90+3′ por Chidera Ejuke, mientras que Gabriel Suazo fue titular durante todo el encuentro.
05/10/2025 11:15
Descanso :
2
1
Finalizado
Estadio R. Sanchez Pizjuan
–
Seville
Isaac Romero 36′
Jose Angel Carmona 90′
Akor Adams 90′
Marcao 20′
Isaac Romero 50′
Adnan Januzaj 74′
Lucien Agoume 81′
Gerard Fernandez 90′
Akor Adams 90′
Nemanja Gudelj 90′
Gerard Martin 16′
Ferran Torres 21′
Frenkie de Jong 38′
Marcus Rashford 84′
[ +11 ‘ ]
¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +11 ‘ ]
Posesión de balón: Sevilla: 39 %, Barcelona: 61 %.
[ +11 ‘ ]
Buen disparo de Roony Bardghji que va a puerta, pero detiene el portero.
[ +11 ‘ ]
Eric Garcia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
[ +10 ‘ ]
Fuera de juego señalado a Adnan Januzaj (Sevilla).
[ +10 ‘ ]
Lucien Agoume (Sevilla) saca un córner en corto desde la derecha.
[ +9 ‘ ]
Pau Cubarsi rechaza con éxito el disparo.
[ +9 ‘ ]
Un remate de Akor Adams es rechazado.
[ +8 ‘ ]
Jose Angel Carmona se impone a Robert Lewandowski en un duelo aéreo.
[ +8 ‘ ]
El colegiado amonesta a Nemanja Gudelj por conducta antideportiva.
[ +7 ‘ ]
El árbitro se ve forzado a amonestar a Akor Adams por quitarse la camiseta.
[ +6 ‘ ]
Akor Adams logró anotar desde una posición fácil.
[ +6 ‘ ]
¡Gerard Fernandez dio el pase decisivo para el gol!
[ +6 ‘ ]
Asistencia de Chidera Ejuke en el gol.
[ +6 ‘ ]
¡G O O O O O O L! – ¡Akor Adams (Sevilla) empuja el balón adentro con la derecha! Fácil definición.
[ +6 ‘ ]
Centro de Chidera Ejuke Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.
[ +6 ‘ ]
Posesión de balón: Sevilla: 39 %, Barcelona: 61 %.
[ +6 ‘ ]
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
[ +6 ‘ ]
Amonestación para Gerard Fernandez.
[ +6 ‘ ]
¡NO HAY TARJETA ROJA! – Tras revisar la acción, el árbitro cambia su decisión y cambia la tarjeta roja a Gerard Fernandez (Sevilla) por una amarilla .
[ +5 ‘ ]
VAR – ¡TARJETA! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Sevilla.
[ +3 ‘ ]
Tras la intervención del VAR, el árbitro retira la tarjeta mostrada a Gerard Fernandez (Sevilla).
[ +3 ‘ ]
Entrada peligrosa de Gerard Fernandez (Sevilla) sobre Eric Garcia.
[ +3 ‘ ]
Cambio táctico. Alexis Sánchez es sustituido por Chidera Ejuke.
[ +3 ‘ ]
Fuera de juego señalado a Gerard Fernandez (Sevilla).
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 8 minuto(s) de tiempo añadido.
Asistencia de Lucien Agoume en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Jose Angel Carmona anota con la pierna derecha!
Sevilla inicia un contraataque.
Nemanja Gudelj Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Buen disparo de Roony Bardghji que va a puerta, pero detiene el portero.
El árbitro pita tiro libre a Gerard Fernandez (Sevilla) por zancadillear a Alejandro Balde.
Pau Cubarsi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Cambio táctico. Frenkie de Jong es sustituido por Andreas Christensen.
Fuera de juego señalado a Akor Adams (Sevilla).
Lucien Agoume hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Robert Lewandowski se impone a César Azpilicueta en un duelo aéreo.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Sevilla: 40 %, Barcelona: 60 %.
Mano de Gerard Fernandez.
Jose Angel Carmona está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
Amonestación para Marcus Rashford.
Falta de Marcus Rashford (Barcelona) por dar un codazo a Jose Angel Carmona.
Saque de portería para Barcelona.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Roony Bardghji debería haber anotado desde esa posición.
Buen disparo de Roony Bardghji que va a puerta, pero detiene el portero.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Amonestación para Lucien Agoume.
Lucien Agoume (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Pedri.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Sevilla: 41 %, Barcelona: 59 %.
Saque de portería para Sevilla.
Roony Bardghji remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
El árbitro pita tiro libre a Akor Adams (Sevilla) por zancadillear a Frenkie de Jong.
Eric Garcia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Saque de portería para Sevilla.
El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.
Posesión de balón: Sevilla: 41 %, Barcelona: 59 %.
FALLO – penalti lanzado por Robert Lewandowski. Sale desviado.
Amonestación para Adnan Januzaj.
¡PENALTI! – ¡Adnan Januzaj agarra de la camiseta a Alejandro Balde y el árbitro señala el punto fatídico!
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Batista Mendy tiene una lesión menor y ha sido sustituido por Gerard Fernandez.
Cambio táctico. Ruben Vargas es sustituido por Adnan Januzaj.
Batista Mendy Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Nemanja Gudelj rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Pedri es rechazado.
César Azpilicueta rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Pau Cubarsi es rechazado.
Posesión de balón: Sevilla: 43 %, Barcelona: 57 %.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Cambio táctico. Ferran Torres es sustituido por Roony Bardghji.
Marcus Rashford dispara desde fuera del área, pero Odysseas Vlachodimos logra controlar el balón.
Marcus Rashford (Barcelona) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
Jose Angel Carmona rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Marcus Rashford es rechazado.
Centro de Ferran Torres Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
Gabriel Suazo rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Robert Lewandowski es rechazado.
Barcelona inicia un contraataque.
Pau Cubarsi Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Robert Lewandowski Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Ruben Vargas saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Alexis Sánchez (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Alejandro Balde.
Posesión de balón: Sevilla: 43 %, Barcelona: 57 %.
Remate de cabeza de Eric Garcia a puerta, que detiene con comodidad Odysseas Vlachodimos.
Marcus Rashford (Barcelona) saca el córner desde la derecha.
Buen disparo de Pedri que va a puerta, pero detiene el portero.
César Azpilicueta hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Jules Kounde Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Gabriel Suazo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Alejandro Balde alivia la presión con un despeje.
Gabriel Suazo (Sevilla) saca el córner desde la izquierda.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Cambio táctico. Isaac Romero es sustituido por Akor Adams.
Cambio táctico. Djibril Sow es sustituido por Nemanja Gudelj.
Saque de portería para Barcelona.
Fuera de juego señalado a Isaac Romero (Sevilla).
Posesión de balón: Sevilla: 43 %, Barcelona: 57 %.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Jose Angel Carmona se impone a Alejandro Balde en un duelo aéreo.
Fuera de juego señalado a Djibril Sow (Sevilla).
Odysseas Vlachodimos Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Alejandro Balde hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
After VAR check, the referee decided to stay with the initial call – not to award a penalty for Sevilla!
VAR – ¡PENALTI! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.
Fuera de juego señalado a Lucien Agoume (Sevilla).
Alejandro Balde rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Marcao es rechazado.
Gabriel Suazo (Sevilla) saca el córner desde la izquierda.
Posesión de balón: Sevilla: 43 %, Barcelona: 57 %.
Dani Olmo alivia la presión con un despeje.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Jules Kounde sobre Batista Mendy.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Frenkie de Jong se impone a Ruben Vargas en un duelo aéreo.
Entrada peligrosa de Jules Kounde (Barcelona) sobre Marcao.
El árbitro pita tiro libre a Batista Mendy (Sevilla) por zancadillear a Dani Olmo.
El árbitro pita tiro libre a Djibril Sow (Sevilla) por zancadillear a Pedri.
Djibril Sow se impone a Pedri en un duelo aéreo.
Saque de portería para Sevilla.
Marcao (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Dani Olmo.
Amonestación para Isaac Romero.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Isaac Romero sobre Pedri.
Posesión de balón: Sevilla: 45 %, Barcelona: 55 %.
Fuera de juego señalado a Alexis Sánchez (Sevilla).
El árbitro pita tiro libre a Alejandro Balde (Barcelona) por zancadillear a Alexis Sánchez.
Falta de Gabriel Suazo (Sevilla) por dar un codazo a Ferran Torres.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
La asistencia al partido de hoy es de 41040 espectadores.
Saque de portería para Sevilla.
Robert Lewandowski (Barcelona) hace un disparo que va desviado.
Cambio táctico. Gerard Martin es sustituido por Alejandro Balde.
Cambio táctico. Ronald Araujo es sustituido por Eric Garcia.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +9 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +9 ‘ ]
Posesión de balón: Sevilla: 47 %, Barcelona: 53 %.
[ +9 ‘ ]
Saque de portería para Barcelona.
[ +9 ‘ ]
Alexis Sánchez remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
[ +7 ‘ ]
¡Ferran Torres dio el pase decisivo para el gol!
[ +7 ‘ ]
Asistencia de Pedri en el gol.
[ +7 ‘ ]
¡G O O O O O O L! – Volea de Marcus Rashford con la izquierda al fondo de la red. ¡Qué definición!
[ +7 ‘ ]
Centro de Pedri Barcelona que llega con éxito a un compañero en el área.
[ +7 ‘ ]
Ferran Torres hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
[ +7 ‘ ]
Isaac Romero se impone a Ronald Araujo en un duelo aéreo.
[ +7 ‘ ]
Saque de portería para Sevilla.
[ +6 ‘ ]
Gabriel Suazo rechaza con éxito el disparo.
[ +6 ‘ ]
Robert Lewandowski prueba suerte, pero su remate va sin peligro.
[ +5 ‘ ]
Ronald Araujo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
[ +5 ‘ ]
Ronald Araujo se impone a Isaac Romero en un duelo aéreo.
[ +4 ‘ ]
Saque de portería para Sevilla.
[ +4 ‘ ]
Marcus Rashford saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
[ +3 ‘ ]
Marcao está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
[ +2 ‘ ]
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
[ +2 ‘ ]
Marcao Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
[ +2 ‘ ]
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
[ +1 ‘ ]
César Azpilicueta hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.
El árbitro pita tiro libre a Robert Lewandowski (Barcelona) por zancadillear a Jose Angel Carmona.
Posesión de balón: Sevilla: 51 %, Barcelona: 49 %.
César Azpilicueta Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Marcus Rashford (Barcelona) saca el córner desde la izquierda.
Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Marcus Rashford debería haber anotado desde esa posición.
Buen disparo de Marcus Rashford que va a puerta, pero detiene el portero.
Pau Cubarsi crea una ocasión de gol para su compañero.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Sevilla.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: Sevilla: 53 %, Barcelona: 47 %.
Marcus Rashford Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Gabriel Suazo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Ronald Araujo alivia la presión con un despeje.
Ruben Vargas hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
El colegiado amonesta a Frenkie de Jong por conducta antideportiva.
¡Lucien Agoume dio el pase decisivo para el gol!
Isaac Romero logró anotar desde una posición fácil.
Asistencia de Ruben Vargas en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Isaac Romero (Sevilla) empuja el balón adentro con la derecha! Fácil definición.
Centro de Ruben Vargas Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.
Gabriel Suazo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
El árbitro pita tiro libre a César Azpilicueta (Sevilla) por zancadillear a Marcus Rashford.
Saque de portería para Barcelona.
Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Isaac Romero debería haber anotado desde esa posición.
Isaac Romero (Sevilla) hace un disparo que va desviado.
Centro de Lucien Agoume Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Remate de cabeza de Jules Kounde a puerta, que detiene con comodidad Odysseas Vlachodimos.
Marcus Rashford (Barcelona) saca el córner desde la izquierda.
Marcao Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Posesión de balón: Sevilla: 56 %, Barcelona: 44 %.
Marcao Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Lucien Agoume Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Marcus Rashford saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
César Azpilicueta alivia la presión con un despeje.
César Azpilicueta alivia la presión con un despeje.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Fuera de juego señalado a Alexis Sánchez (Sevilla).
Ruben Vargas (Sevilla) saca el córner desde la izquierda.
Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Isaac Romero debería haber anotado desde esa posición.
Buen disparo de Isaac Romero que va a puerta, pero detiene el portero.
Djibril Sow crea una ocasión de gol para su compañero.
Sevilla inicia un contraataque.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Sevilla: 60 %, Barcelona: 40 %.
Saque de portería para Barcelona.
Isaac Romero (Sevilla) hace un disparo que va desviado.
Alexis Sánchez crea una ocasión de gol para su compañero.
Centro de Ruben Vargas Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
El árbitro pita tiro libre a Jose Angel Carmona (Sevilla) por zancadillear a Marcus Rashford.
Saque de portería para Barcelona.
Jose Angel Carmona (Sevilla) hace un disparo que va desviado.
Centro de Gabriel Suazo Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.
Pau Cubarsi Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Amonestación para Ferran Torres.
Entrada peligrosa de Ferran Torres (Barcelona) sobre Lucien Agoume.
Amonestación para Marcao.
Marcao (Sevilla) va demasiado lejos y derriba a Robert Lewandowski.
Posesión de balón: Sevilla: 60 %, Barcelona: 40 %.
Fuera de juego señalado a Ruben Vargas (Sevilla).
Ruben Vargas se impone a Jules Kounde en un duelo aéreo.
Saque de portería para Sevilla.
Ronald Araujo se impone a Isaac Romero en un duelo aéreo.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
El árbitro pita tiro libre a Batista Mendy (Sevilla) por zancadillear a Dani Olmo.
Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
Amonestación para Gerard Martin.
Entrada temeraria. Dura falta cometida por Gerard Martin sobre Jose Angel Carmona.
Marcao rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Frenkie de Jong es rechazado.
Posesión de balón: Sevilla: 65 %, Barcelona: 35 %.
¡G O O O O O O L! – ¡Alexis Sánchez (Sevilla) anota desde el punto de penalti con la pierna derecha! Wojciech Szczesny se tiró al lado equivocado.
PENALTI – Ronald Araujo (Barcelona) comete penalti por derribar a Isaac Romero.
Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Sevilla.
VAR – ¡PENALTI! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.
Un jugador de Sevilla envía un pase largo al área contraria.
Posesión de balón: Sevilla: 66 %, Barcelona: 34 %.
César Azpilicueta hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Ronald Araujo es penalizado por empujar a Ruben Vargas
Dani Olmo Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: Sevilla: 56 %, Barcelona: 44 %.
Djibril Sow hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Barcelona tiene el control del balón.
Fuera de juego señalado a Djibril Sow (Sevilla).
Wojciech Szczesny Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
El campo se halla en excelentes condiciones.
Día soleado, perfecto para el fútbol.
Barcelona saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
4
Saques de Portería 1ª Mitad
4
4
Saques de Portería 2ª Mitad
2
1
Contraataques 1ª Mitad
0
1
Contraataques 2ª Mitad
1
1
Atención Médica 1ª Mitad
0
1
Atención Médica 2ª Mitad
0
0
Sustituciones 1ª Mitad
0
5
Sustituciones 2ª Mitad
4
0
Tiros Bloqueados 1ª Mitad
1
2
Tiros Bloqueados 2ª Mitad
4
5
Tiros Libres 1ª Mitad
7
4
Tiros Libres 2ª Mitad
19
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
3
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
6
3
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
7
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
3
6
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
47
Posesión de Balón 1ª Mitad
53
31
Posesión de Balón 2ª Mitad
69
7
Intentos de Gol 1ª Mitad
5
4
Intentos de Gol 2ª Mitad
13
8
Saques de Banda 1ª Mitad
7
7
Saques de Banda 2ª Mitad
8
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
5
12
Faltas Cometidas 2ª Mitad
4