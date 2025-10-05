El Ramón Sánchez-Pizjuán se prepara para recibir uno de los choques más esperados de la temporada. El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibirá este domingo al FC Barcelona en un duelo especial para el nacido en Tocopilla, que se reencontrará con su exclub tras once años.

El encuentro corresponde a la octava jornada de LaLiga 2025/26 y medirá a un Sevilla que marcha décimo con 10 puntos ante un Barça sólido que buscará recuperar la cima que le arrebató el Real Madrid. Matías Almeyda confía en que la experiencia del “Niño Maravilla” y su aporte en las últimas fechas sean determinantes para sorprender al conjunto culé.

📺 ¿Qué canal transmite Sevilla vs Barcelona EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido este domingo 5 de octubre a las 11:15 horas de Chile desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Se podrá ver en los siguientes canales:

DGO (streaming).

(streaming). DSports (610/1610) (TV cable).

(TV cable). Amazon Prime Video (suscripción con prueba gratuita en 👉 primevideo.com).

🕒 ¿A qué hora juega Sevilla vs Barcelona por LaLiga?

📆 Domingo 5 de octubre de 2025

⏰ 11:15 horas en Chile

🏟 Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla

📡 ¿Dónde ver Sevilla vs Barcelona por DirecTV?

La señal de DSports transmitirá el partido en vivo para quienes lo sigan por televisión:

👉 Señales DSports en Chile: 610 (SD) / 1610 (HD).

📺 ¿Dónde ver Sevilla vs Barcelona por Amazon Prime?

El encuentro estará disponible en Amazon Prime Video, con suscripción activa de $6.490/mes. Existe la posibilidad de acceder con un periodo de prueba gratuito en 👉 primevideo.com.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS el Sevilla vs Barcelona?

Podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en Al Aire Libre con minuto a minuto, goles, estadísticas y toda la cobertura especial de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en LaLiga.

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez en el Sevilla vs Barcelona?

El “Niño Maravilla” llega con buenas sensaciones tras ser clave en la victoria 1-0 sobre Rayo Vallecano, donde inició la jugada del gol del triunfo. Alexis, con cuatro partidos disputados y puntos decisivos aportados, será titular y se reencontrará con su exclub en un partido cargado de emoción.

En el FC Barcelona jugó entre 2011 y 2014, marcó 47 goles oficiales y levantó títulos como LaLiga, la Copa del Rey y el Mundial de Clubes. Para el chileno será una cita especial en su retorno a España y con Gabriel Suazo como compañero.

🇨🇱 ¿Será titular Gabriel Suazo en Sevilla vs Barcelona?

El capitán de la Roja ha sido titular habitual en el esquema de Matías Almeyda. Ya está confirmado desde el arranque para reforzar la banda izquierda del conjunto andaluz, que necesita solidez defensiva ante uno de los líderes del torneo.

🔴 Formaciones de Sevilla vs Barcelona

Sevilla (DT: Matías Almeyda): Odysseas; Carmona, César Azpilicueta, Cardoso, Marcao y Suazo; Lucién Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow; Alexis Sánchez, Vargas e Isaac.

Barcelona (DT: Hansi Flick): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Ferran, Rashford y Lewandowski.

📊 ¿Cómo llegan Sevilla y Barcelona en LaLiga?

Sevilla : 10° con 10 puntos en siete partidos. Viene de ganarle 1-0 a Rayo Vallecano con asistencia clave de Alexis Sánchez.

: 10° con 10 puntos en siete partidos. Viene de ganarle 1-0 a Rayo Vallecano con asistencia clave de Alexis Sánchez. Barcelona: Sublíder con 19 puntos, solo ha empatado una vez (1-1 con Rayo Vallecano) y llega tras vencer 2-1 a Real Sociedad en LaLiga, aunque perdió con PSG en Champions.

📖 Historial Sevilla vs Barcelona en LaLiga

El historial es claramente favorable a los culés.

Total de partidos oficiales : 202.

: 202. Victorias Sevilla : apenas un 22% de triunfos.

: apenas un 22% de triunfos. Victorias Barcelona : 59% de los encuentros.

: 59% de los encuentros. Máximo goleador histórico contra Sevilla: Lionel Messi con 38 goles (incluidos tres hat-tricks).

El desequilibrio se acentúa en el siglo XXI. Los sevillistas solo han ganado cuatro duelos ligueros a Barcelona y su último triunfo en casa fue hace exactamente una década, en 2015, cuando los de Unai Emery se impusieron 2-1 con goles de Krohn-Dehli e Iborra. Desde entonces, el Barça ha sumado victorias y empates en Nervión.

Por ello, el encuentro de este domingo representa una oportunidad para romper una racha negativa histórica y marcar un antes y un después para el Sevilla de Alexis Sánchez.