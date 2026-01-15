El “Niño Maravilla”, actual delantero del Sevilla, encendió las luces de alerta en el entrenamiento de este jueves al no trabajar a la par de sus compañeros. Desde España confirman que el chileno arrastra una contusión que lo tiene en duda para el próximo desafío de La Liga.

La preocupación por el tocopillano contrasta con la buena noticia que recibió Matías Almeyda sobre el otro chileno que milita en el equipo sevillista, Gabriel Suazo, quién superó sus molestias y ya se encuentra entrenando con normalidad.

🚑 ¿Qué lesión tiene Alexis Sánchez que lo sacó de la práctica?

La jornada en la ciudad deportiva del Sevilla estuvo marcada por la preocupación. Alexis Sánchez no pisó el césped junto a sus compañeros y se mantuvo trabajando de manera diferenciada en el gimnasio, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico ante la ausencia de quien ha sido el punto más alto en el difícil arranque de temporada del club.

Según confirmó el diario Marca, el chileno sufre una persistente contusión en la pelvis. Esta molestia no es nueva: ya lo afectaba en la previa del último duelo ante el Celta de Vigo, razón por la cual no pudo ser titular y solo ingresó 30 minutos en el segundo tiempo. Hoy, el dolor le impide entrenar al 100%, dejando en evidencia que la lesión no ha evolucionado como se esperaba.

Alexis Sánchez lesionado / Iconsport

⚽ ¿Podrá jugar el “Niño Maravilla” contra el Elche?

La presencia del goleador histórico de La Roja para el próximo partido es una incógnita absoluta. El Sevilla debe visitar al Elche este lunes a las 17:00 horas, y la participación de Sánchez está en duda debido a esta lesión pélvica.

El técnico Matías Almeyda deberá esperar la evolución del jugador en los próximos días para decidir si lo cita o si prefiere reservarlo para evitar que la contusión se agrave, considerando el momento del equipo.

¿Cuál es la buena noticia sobre Gabriel Suazo? 🇨🇱✅

Mientras Alexis trabaja en recuperación, Gabriel Suazo entregó la nota positiva del día al reincorporarse a las prácticas grupales tras varias semanas fuera por problemas físicos.

El lateral izquierdo completó la sesión junto a sus compañeros y sus complicaciones parecen haber quedado atrás. Todo apunta a que el ex Colo Colo podría retornar a la titularidad ante el Elche, recuperando su puesto en el esquema de Almeyda.