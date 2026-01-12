Sevilla recibe a Celta de Vigo en un partido cargado de tensión y urgencias por la fecha 19 de LaLiga EA Sports. El equipo de Matías Almeyda necesita volver al triunfo para alejarse de la zona baja, mientras que los gallegos llegan en racha y con la mira puesta en los puestos europeos.
El foco en Chile estará puesto nuevamente en Alexis Sánchez, quien aparece como duda hasta última hora en un Sevilla golpeado por las bajas y con la presión de cambiar el rumbo tras un inicio de año complejo.
📺 ¿Qué canal transmite Sevilla vs Celta de Vigo EN VIVO en Chile?
El partido será transmitido en vivo este lunes a través de:
- Disney+ Premium (streaming oficial de LaLiga)
- ESPN
Ambas señales contarán con cobertura completa desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con previa, relato y análisis del encuentro.
🕒 ¿A qué hora juega Sevilla vs Celta de Vigo por LaLiga?
El duelo está programado para:
- 📆 Lunes 12 de enero de 2026
- ⏰ 17:00 horas de Chile
- 🏟️ Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
Un horario estelar para la audiencia chilena en el cierre de la jornada 19.
📡 ¿Dónde ver Sevilla vs Celta de Vigo EN VIVO ONLINE?
La transmisión online oficial estará disponible en:
- Disney+ Premium
- ESPN App / ESPN Play
Plataformas compatibles con Smart TV, celular, tablet y computador.
🎁 ¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Celta de Vigo?
El minuto a minuto, estadísticas, goles y jugadas clave estarán disponibles gratis en:
👉 Alairelibre.cl (cobertura en vivo y seguimiento completo)
🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez en Sevilla vs Celta de Vigo?
Alexis Sánchez es duda. El delantero chileno aparece como incógnita en el XI inicial. De estar disponible, el tocopillano volvería a ser una pieza clave en ataque para un Sevilla urgido de respuestas futbolísticas y resultados.
📊 Los números de Sevilla vs Celta de Vigo
Sevilla – LaLiga 2025/26
- 20 puntos en la tabla
- Puesto 14
- Viene de caer 0-3 ante Levante
- Eliminado de Copa del Rey
- Seis bajas confirmadas y una duda
- Necesita ganar para no caer en zona peligrosa
Celta de Vigo – LaLiga 2025/26
- 26 puntos
- Puesto 7
- Cuatro partidos consecutivos sin derrotas
- Cuarto mejor visitante del torneo
- Viene de golear 4-1 al Valencia
- En plena pelea por puestos europeos
🔴 Formación de Sevilla vs Celta de Vigo
Sevilla FC (DT: Matías Almeyda)
Vlachodimos; Oso, Kike Salas, Gudelj, Carmona; Mendy, Agoumé, Sow; Vargas, Alexis* e Isaac Romero.
*Alexis Sánchez: a confirmar
Celta de Vigo (DT: Claudio Giráldez)
Radu; Marcos Alonso, Starfelt, Javi Rodríguez; Mingueza, Román, Moriba, Carreira; Bryan Zaragoza, Swedberg y Borja Iglesias.
📈 ¿Cómo llegan Sevilla y Celta de Vigo al duelo?
🔴 Sevilla
- Arrastra una racha negativa en LaLiga
- Cayó duramente ante el colista Levante
- Solo tiene LaLiga como objetivo en 2026
- Regresan Rubén Vargas y Nianzou
- Almeyda busca un punto de inflexión
🔵 Celta de Vigo
- Vive su mejor momento de la temporada
- No pierde desde noviembre
- Sólido como visitante
- Sueña con meterse en zona europea
- Llega sin bajas ni sancionados
Sigue Sevilla vs Celta de Vigo EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, estadísticas, análisis y todo el foco en Alexis Sánchez en LaLiga.