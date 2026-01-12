La fecha 19 de LaLiga se cierra este lunes con un partido que mezcla urgencias, expectativas y atención especial desde Chile. Sevilla vuelve al Ramón Sánchez-Pizjuán con la necesidad de cortar una racha negativa y recuperar terreno en la tabla, en un contexto donde cada punto comienza a pesar más de lo previsto. Al frente estará Celta de Vigo, uno de los equipos más regulares del último tramo del torneo y que llega con la ilusión intacta de meterse de lleno en la pelea por puestos europeos.

El foco chileno estará puesto, una vez más, en Alexis Sánchez, quien asoma como titular y carta clave del equipo andaluz en un momento complejo. Distinto es el panorama de Gabriel Suazo, que nuevamente quedó fuera por lesión y sigue sin poder consolidar continuidad en España. Con realidades opuestas, pero objetivos claros, Sevilla vs Celta animan un cruce que promete intensidad, contexto y consecuencias directas en la tabla.

⏱️ Sevilla vs Celta, minuto a minuto EN VIVO

